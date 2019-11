St. Leon-Rot. (RNZ/mare) Es wird noch ernster für die Autofahrer auf der Autobahn A5 bei St. Leon-Rot. Seit 30. September laufen die Vorarbeiten zur Sanierung der Fahrbahn. Nun beginnt die erste Hauptphase der Bauarbeiten, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Und die bringt wieder eine neue Verkehrsführung mit sich. Ein Überblick, wie es rund um St. Leon-Rot in den kommenden Wochen und Monaten aussehen wird.

> Autobahn A5: Ab 2. Dezember gibt es eine neue Verkehrsführung. Bisher gibt es je zwei verschobene Fahrspuren in beide Richtungen. Wenn dann die Arbeiten auf dem rund einen Kilometer langen Teilstück zwischen St. Leon und Rot in Richtung Karlsruhe beginnen, werden die Fahrspuren komplett auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt verlegt. Hier wird aber je zwei provisorische, verengte Fahrspuren in beide Richtungen geben. Dies soll etwa für 6 Monate gelten.

Die Lärmschutzwand wird abgerissen und die Fahrbahndecke erneuert. Dafür wird es immer wieder zu Voll- und Teilsperrungen kommen.

Die Arbeiten, um die Verkehrsführung zu ändern, beginnen bereits in der kommenden Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25. auf 26. November, und werden zum größten Teil nachts stattfinden. Das RP weist darauf hin, dass es dabei zu Beeinträchtigungen und Staus kommen wird.

> Landesstraße L546: Die L546 wird ab Dienstag, 26. November, für den Bau der Unterführungsbrücke halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel mit Videosteuerung gelenkt. Dies soll bis Donnerstag, 5. Dezember, gelten.

Danach wird die L546 wahrscheinlich für acht Tage voll gesperrt - in dieser Zeit wird die Brücke abgerissen.