A5 bei St. Leon-Rot. (pol/make) Glück im Unglück hat ein 32-jähriger Motorradfahrer gehabt, der am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer war der Polizei zufolge auf der A5 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sich kurz nach 16 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz das linke Vorderrad seines Fahrzeuges löste.

Das Rad flog über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn und streifte den Biker. Dieser wurde nur leicht verletzt. Der 48-Jährige blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Der Motorradfahrer kam danach per Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Spur in Richtung Karlsruhe für rund 30 Minuten gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf dauern noch an.