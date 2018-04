Kronau. (pol/mare) Erwischt: Nach den schweren Unfällen auf den Autobahnen A5 und A6 führt die Polizei derzeit verstärkt Kontrollen durch. Mit besonderem Augenmerk auf unachtsamen Brummifahrern. Und genau ein solcher ging den Beamten am Mittwoch ins Netz. Er bereitete sich nämlich Essen zu - während er fuhr.

Bei der mehrstündigen Kontrollaktion am Mittwoch auf den Autobahnen A5 und der A6 rund um das Walldorfer Kreuz zeigte sich, dass es nicht einfach ist, unter den mehr als 20.000 Lkw-Fahrern diejenigen herauszufinden, die just bei der Vorbeifahrt fahrerfremde Tätigkeiten vornehmen. Um 10.37 Uhr wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bei der Fahrt auf der A5 in Richtung Karlsruhe dabei beobachtet, wie er während der Fahrt ein Müsli zubereitete und anschließend verspeiste. In weiteren vier Fällen wurden Lastzugfahrer beim Telefonieren während der Fahrt erwischt. Jetzt erwartet sie eine Anzeige.

Der Gebrauch elektronischer Geräte im Führerhaus kann seit Oktober 2017 mit 100 Euro Geldbuße und einem Punkt in Flensburg geahndet werden. Sogenannte "fahrerfremde Tätigkeiten" waren aber bisher eher eine Grauzone. Die Bußgeldstelle wird Tätigkeiten wie Frachtpapiere sichten, Zeitung lesen, Kaffee kochen, Essen zubereiten und ähnliches ebenfalls mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt belegen.

Demnach darf ein Fahrzeugführer nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Der abgewandt geneigte Blick bei der fahrerfremden Tätigkeit sowie die gedankliche Ablenkung beeinflussen die Reaktionsfähigkeit derart negativ, dass es nicht möglich wäre, innerhalb der noch übersehbaren Strecke anzuhalten. Die Reaktionszeit beträgt bei einem durchschnittlichen Autofahrer rund einer Sekunde.

Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von etwa 80 km/h legt das Fahrzeug rund 22 Meter pro Sekunde zurück. Diese Strecke kann der Fahrzeugführer durch die ablenkende Tätigkeit nicht überblicken, demzufolge könnte er im Bedarfsfalle auch nicht entsprechend reagieren.