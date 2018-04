Der Neubau einer Turn- und Gymnastikhalle an der Schillerschule in Wiesloch liegt nicht nur bestens im Zeitplan, nach den Berechnungen der Stadt wird er für die Kommune auch kostengünstiger als ursprünglich geplant. Derzeit entsteht die Außenfassade. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Am Neubau der Turn- und Gymnastikhalle an der Schillerschule wird kräftig gewerkelt. Derzeit wird die Außenfassade errichtet. Diese Arbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein, dann folgt das Dach. Nach der momentanen Planung könnte bereits im September mit dem Innenausbau begonnen werden. "Wir gehen nach wie vor davon aus, zu Beginn des kommenden Jahres den Hallenkomplex übergeben zu können", so Rüdiger Schwalb vom Hochbauamt der Stadt bei einem Termin vor Ort. Man sei dem ursprünglichen Zeitplan sogar etwas voraus.

Auch bei den Kosten sieht es sehr gut aus. Die einzelnen Kostengruppen des Projekts entwickeln sich nach der jüngsten Hochrechnung deutlich günstiger als ursprünglich angenommen. Anfangs war die Stadt von einer Bruttosumme von knapp 2,8 Millionen Euro ausgegangen. Derzeit liegt sie nur noch bei knapp 2,7 Millionen. "Dabei sind sogar noch die Sanierungsarbeiten für das Parkdeck enthalten", erklärte Schwalb bei der Vorstellung der Zahlen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese Maßnahme für gut 200 000 Euro war im ursprünglichen Paket gar nicht enthalten. Ebenso wenig ein weiterer Posten von rund 70 000 für Sonstiges. Rechnet man diese Beträge heraus, dann hat die Stadt bei den anderen Kostengruppen rund 360 000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Ansatz gespart.

Freuen darf sich die Stadt außerdem über einen höheren Zuschuss vom Land. Ursprünglich hatte man mit 240 000 Euro kalkuliert. Nun fließen jedoch 390 000 Euro in die städtische Kasse - ein Plus von 150 000. "Wir sind darüber besonders froh, da landesweit nur 50 Prozent der beantragten Gelder genehmigt wurden", so Schwalb, Wiesloch habe sogar den "vollen Zuschlag" erhalten. Netto muss die Stadt für das Projekt nun nur noch rund 2,3 Millionen Euro aus eigener Kraft finanzieren. "Wir haben somit in den zurückliegenden Jahren fast all unsere Kalkulationen durch eine kostenbewusste Umsetzung unterschreiten können", gab sich Schwalb zufrieden.

Im Juli werden die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt noch über die Fassadengestaltung der neuen Turnhalle zu entscheiden haben. Vom Architektenbüro Soder wurde in der Sitzung ein Vorschlag unterbreitet, die Außenwände mit einer Mineralfarbe zu versehen, damit die Betonfertigteile verschönert werden können. Bei der jetzt vorgestellten Auswahl von Farben hat man sich an der unmittelbaren Umgebung orientiert, zudem soll ein weicher Übergang zum Schillerpark geschaffen werden. Vorgeschlagen sind zarte Pastelltöne, auch über eine Begrünung der Fassade in Richtung Schillerpark wird nachgedacht. Entsprechende Muster werden dann in Rahmen der Ausschusssitzung im Juli vorgestellt.