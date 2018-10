Mühlhausen. (seb) Ursprünglich aufgestellt, um eine gezielte Ortsentwicklung zu ermöglichen und wenn möglich auch den Hotelbetrieb im Ort aufrecht zu erhalten anstatt einer großen Flüchtlingsunterkunft des Kreises, wird der Bebauungsplan "Ortsmitte IV" nun auch für eine gezielte Innenverdichtung genutzt. In der jüngsten Sitzung stand Mühlhausens Gemeinderat Anträgen positiv gegenüber, freie Flächen beziehungsweise solche mit alten Scheunen und Gebäuden einer ehemaligen Schreinerei für Hausneubauten zu nutzen.

Einige Grundstückseigentümer in der Brüningstraße, nahe dem Bürgerhaus, hatten laut Bürgermeister Jens Spanberger und Bauamtsleiter Uwe Schmitt darum gebeten, die Baugrenzen zu erweitern. In einem Fall, da es um ganze zehn Meter ging, sah die Verwaltung die starke Verdichtung anfangs kritisch, auch im Sinne der Nachbarn, allerdings wäre in diesem Fall möglich, eine Scheune vorher abzureißen, um Platz zu schaffen. Als Kompromiss regte Hans-Josef Hotz (CDU) an, eine Erweiterung um fünf Meter zu gestatten, was weniger massiv wirke, aber immer noch praktikabel sei. "Moderne Gebäude statt alten Schuppen" hielt er für erstrebenswert. Auch Bruno Sauer (Freie Wähler) hielt eine "Innenverdichtung für sinnvoll". So sehr sie dem grundsätzlich auch beipflichteten, waren Dr. Bernhard Drabant (Grüne) und Martina Krause (Freie Wähler) wegen einem besorgt: Klagen wegen Lärmbelästigung. Als mahnendes Beispiel nannten sie Beschwerden von Anwohnern des Rettigheimer Gemeindezentrums. "Das muss rechtlich einwandfrei geregelt werden", forderte Drabant. Martina Krause ergänzte, dass auch klar sein müsse, dass die Hauseigentümer auf ihrem eigenen Grundstück parken und nicht die Situation um Bürgerhaus und Rathaus verschärfen.

Um Rechtssicherheit für Bestandsgebäude zu gewährleisten, wurde auch die Geschossflächenzahl auf 1,8 erhöht. Das übersteigt die in der Baunutzungsverordnung vorgesehenen Werte, was dem Rat aber in diesem geringen Umfang generell möglich ist. Dass nicht alle vorhandenen Häuser in den jeweiligen Baufenstern liegen, sei unproblematisch, so Schmitt: "Die genießen Bestandsschutz." Weitere Anregungen von Behörden oder Trägern öffentlicher Belange gab es nicht, wegen dieser Änderungen aber wird der Bebauungsplan noch einmal öffentlich ausgelegt und erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig beschlossen.

"Einigermaßen zügig" geht es in der Hauptstraße voran: Zu Sanierung und Umgestaltung des ersten Bauabschnitts gab wieder Nico Sauter (Ingenieurbüro Willaredt) Auskunft. Wegen des Frosteinbruchs im Januar sei man eine Woche im Rückstand, damit verschiebe sich die Fertigstellung wohl leicht auf Anfang Mai, doch hoffe man, "das wieder reinzuholen". Am sogenannten "Ostportal" (Kreuzung mit Hohl- und Bahnhofstraße), das den Eingang zum Ortskern markiert, habe man die beiden Bäume gepflanzt, das Pflaster sei fertig, einige Ausbesserungen seien noch notwendig, erklärte Sauter. Die endgültige Deckschicht des Abschnitts Richtung Rathaus werde erst aufgetragen, wenn die Leitungs- und Kanalanschlussarbeiten abgeschlossen und die Tragschichten gefestigt seien.

Mitte bis Ende März soll es zwischen Rathaus und Kirche, am Knoten mit der Dielheimer Straße, mit dem Pflaster vorangehen. Dazu wird eine ungewöhnliche "Umleitung" nötig: Der Verkehr rollt zwar noch über die Kreuzung, aber über die Parkplätze vor der Sparkasse, teilweise über den Mühlplatz und sehr dicht an der Eisdiele vorbei. Dass es da so eng zugehe, bereite einige Sorgen, so Sauter. Zum einen müssten die Fußgänger einen gewissen Umweg nehmen, zum anderen müsse man die Gebäude vor Schäden etwa durch dagegenstoßende Rückspiegel oder aufgewirbelte Steine schützen. Der Vorteil wiederum sei, dass die Arbeiten auf der eigentlichen Straße rasch und ohne weitere Umstände vorangehen können. Wenn der Verkehr über das vorhandene Pflaster rolle, komme es womöglich zu Schäden, erwiderte Sauter auf Martina Krauses Frage: Daher werde es mitsamt Tragschicht erneuert, um dann anschließend auch den übrigen Kreuzungsbereich zu pflastern - so werde der Übergang nahtlos.

Anschließend beschloss der Rat, an der Bushaltestelle im Sanierungsbereich, am Hang an der Mauhecke, eine Gabionenwand errichten zu lassen: Sie wird zwei Meter hoch und mit Schichten aus widerstandsfähigen Porphyr-Steinen gefüllt, die Drahtmaschen werden zehn auf zehn Zentimeter messen. Wie Nico Sauter vorab betont hatte, hat der Bauunternehmer "Kostenneutralität" zugesichert: Auch wenn sich der Rat für andere Steine oder Gestaltungsformen entschieden hätte, wäre der Preis gleich geblieben. Mit der jetzigen Entscheidung werde sich die Wand gut ins Bild der umgestalteten Hauptstraße fügen, so Spanberger.