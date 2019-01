St. Leon-Rot. (seb) Eine einfache Änderung im Flurneuordnungsverfahren an der Roter Umgehungsstraße und die Sanierung eines Wegs waren Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Hauptsächlich steht dieses Jahr die Sanierung der rund 700 Meter langen Zufahrt zu Altem Wasserwerk und Albertushof für insgesamt 120.000 Euro an, von denen nach Zuschüssen 40.000 bei der Gemeinde verbleiben - außerplanmäßige Mittel.

Der Leitende Ingenieur Reiner Kremer erläuterte, dass es sich hauptsächlich um kleinere Veränderungen des Wege- und Gewässerplans und auch der Grundstücksgrößen handle, zum einen wegen aktueller Vermessungsdaten. Zum andern, weil es notwendig sei, Abstand zu einer Hochdruck-Gasleitung zu halten, die nahe der L 628 (Wieslocher Straße) verläuft. Der Radweg entlang der Straße wird daher etwas versetzt neu angelegt.

Auch die geplante Verbreiterung der A 5 fällt ins Flurneuordnungsverfahren: von der Unterführung des Feldscheuerwegs nördlich des Orts Richtung Walldorfer Kreuz hat das Land um zirka fünf Hektar gebeten - laut Bauamtsleiter Werner Kleiber selbstverständlich keine wertvollen Äcker. Zum einen werden die Flächen für die beiden zusätzlichen Fahrspuren benötigt, zum anderen für den ökologischen Ausgleich und auch für die Versickerung der Niederschläge, die von der Autobahn herabfließen. Den Weg neben der Autobahn, der dann wegfiele, wird das Land auf eigene Kosten ersetzen und der Gemeinde übereignen.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger erklärte, dass man dafür natürlich aufgeschlossen sei, die Flächen allerdings noch nicht den Besitzer wechseln sollten: Solange St. Leon-Rot noch das Eigentumsrecht habe, sei es in einer starken Verhandlungsposition im Planungsverfahren - hier verwies er auf die schlechten Erfahrungen bezüglich der Mitsprache, als es damals um Lärmschutz entlang der A 5 ging.

Auf Ferdinand Speckerts (CDU Rot/Junge Liste) Frage hin antwortete Kremer: "Wir stehen fast am Ziel." Mit Änderung des Wege- und Gewässerplans, Anlegen von Wegen, Landschaftspflegemaßnahmen und Rekultivierungen sowie kleineren und großen Baumaßnahmen werde man noch bis 2014 oder 2015 beschäftigt sein und dann gebe es immer noch viel Arbeit hinter den Kulissen, vor allem was Grundbucheinträge angeht. Dann erhalte jeder Teilnehmer noch einmal ein Widerspruchsrecht, deshalb könne das Verfahren durchaus noch bis 2017 dauern.

Karl Ittensohn (Freie Wähler) zeigte sich zufrieden mit der Flurneuordnung, insbesondere wegen geringer Flächenabzüge für die Beteiligten. Der Radweg Richtung Wiesloch sei wichtig für viele Bürger, meinte Ittensohn, daher freue es ihn, dass er erhalten bleibe. Auch Ferdinand Speckert, Rudi Heger (FDP), Andrea Heim (SPD), und Gerhard Haffner (CDU St. Leon-Rot) stimmten den Plänen zu.