Der 'Corvette-Sunday' am St. Leoner See hat sich nach nunmehr zehn Jahren zum absoluten Höhepunkt für die Fans der amerikanischen Sportwagen entwickelt. Rund 150 Corvette-Besitzer hatten sich jetzt ein Stelldichein gegeben. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (tore) Wenn man mal vom Corvette-Fieber erfasst ist, dann kommt man so leicht nicht mehr davon los. Im Corvette-Club Rhein-Neckar haben sich 13 "Infizierte" zusammengeschlossen, hier können sie sich unter Gleichgesinnten austauschen. Neben gemeinsamen Ausfahrten und monatlichen Treffen sowie dem Besuch von Treffen befreundeter Klubs gibt es alljährlich einen absoluten Höhepunkt für die Verehrer der amerikanischen "Sportwagenlegende": den Corvette-Sunday, den der Verein als überregionales Treffen für Corvette-Liebhaber auf dem Gelände der Minigolfanlage des St. Leoner Sees inzwischen schon in der zehnten Auflage veranstaltet. Fast exakt 150 Corvette-Liebhaber waren mit ihren Fahrzeugen unterschiedlicher Baureihen von überall her gekommen, kaum ein Kfz-Kennzeichen, das nicht vertreten war - die Freunde vom Corvette Club Schweiz und Gäste aus Belgien und Luxemburg brachten sogar internationales Flair in die Veranstaltung.

Der am St. Leoner See gelegene Platz bietet sich für das Treffen geradezu an, auch wenn die Veranstaltung mittlerweile "aus allen Nähten platzt" - nur etwa 70 Karossen finden auf der Minigolfanlage Platz, die übrigen Fahrzeuge wurden auf dem Parkplatz unmittelbar vor der Anlage platziert. "Trotzdem hat das für uns hier viel mehr Charme als irgendein innerstädtischer Betonparkplatz", schwärmt Henry Müller. "Unser Treffen ist unter Corvette-Liebhabern eines der größten und wichtigsten im süddeutschen Raum, das liegt nicht nur am Platz, sondern auch an der geschickten Terminierung und der zwanglosen Atmosphäre. Viele kommen immer wieder, man kennt sich in der Szene."

Was viele an der Corvette, dem ersten amerikanischen Sportwagen, schätzen, ist die Bodenständigkeit der Modelle. Zwar verfügen die Automobile seit der zweiten Generation, der C 2, über einen leistungsstarken V-8-Motor und haben auf einigen Rennen schon europäische Sportwagen auf die Plätze verwiesen, trotzdem sind die mit einem komfortablen Kofferraum ausgestatteten Fahrzeuge durchaus alltagstauglich und bei jedem Wetter einsatzbereit.

Im Verlauf des "Corvette-Sundays" wurden Vorführungen der einzelnen Serien von C 1 bis C 7 mit informativen Hintergrundinformationen durchgeführt, wobei die neuste Generation C 7 mit einem Exponat ein absoluter Blickfang war: Erst im Januar in Detroit vorgestellt, war das neue Modell auf der Durchreise zur IAA nach Frankfurt und wurde von einem Testingenieur vorgeführt. Dass diese Neuheit noch vor der IAA beim Corvette-Club in St. Leon-Rot zu sehen war, zeigt den Stellenwert, den diese Veranstaltung auch bei Chevrolet Deutschland hat.

Zu der Autoschau gab es natürlich auch Leckereien vom Grill, kühles Bier, Countrymusik und Rockklassiker. An einem kleinen Stand konnten Fanartikel ersteigert werden. Neben den Corvette-Freunden waren auch etwa 70 Eigentümer von sonstigen "US-Cars" angereist, um ihre Straßenkreuzer zu zeigen. So mancher top gepflegte Cadillac zog nicht minder viele Blicke auf sich wie die Stars des "Corvette Sundays" und bot Anlass zu ausgiebiger Fachsimpelei für eingefleischte Autonarren.