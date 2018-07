Walldorf/St. Leon-Rot. (rö/seb) "Vielleicht ist es auch gut so", sagt Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab zum "Ende mit Schrecken": Mit der Insolvenz der Firma Werner (die RNZ berichtete gestern auf der Seite "Rhein-Neckar") eröffnet sich für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die betroffenen Kommunen des Linienbündels St. Leon-Rot/Walldorf/Sandhausen eine große Chance. Mit dem neuen Betreiber, der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN), sollen die größten Probleme im Busverkehr der Vergangenheit angehören. Der BRN wird das Linienbündel ab Montag, 30. März, im Rahmen einer Notvergabe betreiben.

Zunächst müssen sich die ÖPNV-Nutzer allerdings noch auf die eine oder andere Unannehmlichkeit einstellen: Laut VRN-Mitteilung werden zwar heute und morgen, Freitag, auf den Linien 720, 721 und 729 alle Fahrten durchgeführt. Die Linie 722 (Kirchheim-Sandhausen) wird jedoch nicht bedient und auch auf der Linie 719 (Bahnhof Rot-Malsch-Gewerbepark Rot-St. Leon-Rot) kann der Verkehr an beiden Tagen nicht vollumfänglich durchgeführt werden - hier entfallen einzelne Fahrten, informiert werden die Nutzer über www.vrn.de. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. März, ruht dann der komplette Verkehr des Linienbündels, da die BRN-Fahrer eingewiesen werden müssen - es fährt also am Wochenende kein einziger Bus auf allen Linien. Die neuen Fahrpläne für die Notvergabe will der VRN am heutigen Donnerstag auf seiner Homepage veröffentlichen.

"Der VRN hat diese Krise wirklich gut gelöst", sagt Walldorfs Bürgermeisterin. Die Schwierigkeiten, die es seit geraumer Zeit gegeben habe - unter anderem mit Mängeln an Fahrzeugen, aber auch mit der fehlenden Freundlichkeit oder Sprachkompetenz der Busfahrer (die RNZ berichtete mehrfach) -, seien "in den letzten zwei Jahren ein bisschen eskaliert". Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen zwar Besserung gelobt, "es wurde aber nicht wirklich besser". Mit der Insolvenz der Firma Werner habe der VRN jetzt die Chance erhalten, "endlich zu handeln", so Christiane Staab.

Noch sind die Fahrpläne für kommende Woche und die Zeit danach allerdings nicht in trockenen Tüchern. Wie die Walldorfer Bürgermeisterin sagt, wird am heutigen Donnerstag eine weitere Gesprächsrunde stattfinden, in der es klare Auskünfte geben soll, wie die künftigen Fahrpläne aussehen. Gestern ging Bürgermeisterin Staab davon aus, dass alles so bleibt, wie es derzeit ist. Sie hofft vor allem, dass der Halbstunden-Takt weiter Bestand hat. "Nur so können wir unsere Stammkunden halten und werden die Nutzer nicht verprellen." Dass am kommenden Wochenende überhaupt keine Busse fahren, sei nicht anders zu lösen gewesen: "Wir können nur hoffen, dass niemand aus allen Wolken fällt", setzt die Bürgermeisterin darauf, dass die Informationen bei allen ÖPNV-Nutzern ankommen.

Nachdem die Firma Werner das Linienbündel seit dem Jahr 2007 eigenwirtschaftlich betrieben hat, kommen nun auf die betroffenen Kommunen auch Kosten zu: "Wir haben noch keine Zahlen vom VRN", sagt Christiane Staab, aber Walldorf werde "seinen Teil übernehmen". Das gilt ohnehin, wenn ab 12. Dezember ein neuer Betreiber das Linienbündel übernehmen wird (die Neuvergabe ist mit Frist 20. April europaweit ausgeschrieben): "Natürlich wird das mit Kosten für uns verbunden sein", sagt die Walldorfer Bürgermeisterin. Aber: "Was wir nicht mehr wollen, ist eine eigenwirtschaftliche Linie, die nicht funktioniert." Man habe durch den ÖPNV viele Vorteile, "das ist uns dann auch etwas wert".

"Das Damoklesschwert schwebte ja lange über dem ganzen Linienbündel": Dennoch zeigte sich auch St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger überrascht von der plötzlichen Werner-Insolvenz. "Probleme gab es die ganze Zeit, immer mal wieder, mit Pünktlichkeit, Sicherheit oder der Qualität der Busse. Aber nachdem vor zwei Jahren ein neuer Geschäftsführer übernommen hatte, der sich wirklich viel Mühe gab, lief es ja eine Zeit verhältnismäßig reibungsfrei." Schwierig sei die Übergangszeit, die vor drei Wochen begann, auch gestern sei ein Schulbus ausgefallen, "da sind ruckzuck 100 oder 120 Schüler betroffen".

"Kreis und VRN haben schnell reagiert, um die Situation zu stabilisieren", lobte Bürgermeister Eger. Doch sei die Werner-Insolvenz ein großer Einschnitt, "da waren 36 Fahrer und über 20 Busse im Einsatz", die zu ersetzen, sei keine Kleinigkeit. So zeige sich, dass auch der BRN mit Problemen zu kämpfen habe, vor allem damit, qualifiziertes Personal zu finden, so Eger. Wenn es gelinge, übers Wochenende die neuen Fahrer einzuweisen, ringe einem das Respekt ab.

Die Notfahrpläne seien auf www.vrn.de zu finden. "Für uns ist hier wichtig, dass morgens der halbstündliche Takt zum Bahnhof Rot-Malsch weiter gewährleistet ist." Da habe St. Leon-Rot bereits für die Taktverdichtung über drei Jahre hinweg Zuschüsse von über 240.000 Euro im Jahr gezahlt. Nun habe man diesen Vertrag gekündigt, der Kreis habe andere Busunternehmen beauftragt. Bis gegen 14 Uhr aber gebe es momentan eine Lücke in der Versorgung. Bei der Neuausschreibung müsse jeder der betroffenen Gemeinden bewusst sein, dass diese Linien offensichtlich nicht wirtschaftlich betrieben werden können, so Eger: "Nach der Neuvergabe kommen sechsstellige Beträge auf uns zu."

Das kann VRN-Justiziar Dr. Michael Winnes bestätigen. Es habe sich ja gezeigt: "Werner hat draufgezahlt." Gemeinsam müssten Sandhausen, Walldorf und St. Leon-Rot sicher mehr als eine Million zuschießen, auch Wiesloch sei mit einem im Vergleich aber kleinen Beitrag gefordert. Und selbst wenn der BRN ab nächster Woche vorerst im Notbetrieb aktiv sei, mit vorhandenen Bussen und ohne größere Neuinvestitionen, gebe es einen gewissen, wenn auch geringeren Zuschussbedarf.

"Mit Hochdruck sucht der BRN jetzt Personal", so Winnes. In der Neuausschreibung habe man zwar auch angefragt, ob die Firmen eventuell früher als im Dezember an den Start gehen könnten, geplant sei aber, dass der BRN bis dahin übernehme. Wann aber genug Leute im Team seien, um den Vollbetrieb aufzunehmen, sei noch nicht ersichtlich, "das wäre alles Kaffeesatzleserei". Momentan sei nämlich der Arbeitsmarkt für Busfahrer praktisch leergefegt.