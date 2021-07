Wiesloch/Walldorf. (tt) Während das Technische Hilfswerk (THW) am Freitagabend aus dem vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz in seine Unterkunft zurückkehrte, rückte am Samstagmorgen der Hochwasserzug des Rhein-Neckar-Kreises, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Walldorf zählt, zum Einsatz ins Katastrophengebiet aus.

Am Freitag wurde der Hochwasserzug des Kreises für einen Einsatz angefragt und der Walldorfer Feuerwehrkommandant Frank Eck startete die Suche nach Personal: "Bereits am Freitag um 18.30 Uhr trafen sich die für diesen Einsatz gefundenen Kräfte im Walldorfer Feuerwehrhaus und richteten Material, Kleidung und Geräte, um einsatzbereit am nächsten Morgen zu sein", heißt es in einer Mitteilung.

Am Samstagmorgen richtete der Erste Beigeordnete der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, einige Worte an die Feuerwehr, wünschte viel Kraft für die bevorstehende Aufgabe und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement, bevor es für die Einsatzkräfte zur Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal ging. Dort warteten bereits vier weitere Hochwasserzüge aus dem Land. Nach einer kurzen Ansprache von Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder machten sich die Wehrleute in Richtung Nürburgring auf, wo sie ihre Einsätze zugeteilt bekommen.

Das THW teilte mit, dass nach knapp einer Woche im Einsatzgebiet alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte wohlbehalten zurückgekehrt seien. "Das Gerät der Fachgruppe Räumen trägt aber deutliche Spuren des Dauereinsatzes", heißt es in einer Mitteilung. Nun lautet das oberste Ziel, die Einsatzbereitschaft für mögliche Folgeaufträge möglichst schnell wieder herzustellen.