Östringen. (RNZ) Für das Kollegium und die Schülerschaft der Thomas-Morus-Realschule in Östringen war die Nachricht ein Schock: Ihr Rektor Alexander Oberst leidet an einer Chronischen Lymphatischen Leukämie, einer bestimmten Form des Blutkrebses. Nach mehreren gescheiterten Therapien ist der 50-Jährige nun auf eine Stammzelltransplantation angewiesen.

Seine Schule organisiert deshalb in Zusammenarbeit mit dem Verein "Blut" (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte) am kommenden Samstag, 11. Dezember, von 13 bis 17 Uhr in der Hermann-Kimling-Halle, Mozartstraße 1 in Östringen, eine Typisierungsaktion. Gesucht wird ein genetischer Zwilling von Oberst, der für eine Stammzellspende in Frage käme. Typisieren lassen dürfen sich grundsätzlich alle gesunden Menschen im Alter von 17 bis 45 Jahren.

Alexander Oberst lebt mit seiner Frau und seiner 14-jährigen Tochter in Ilvesheim und ist seit 2012 Leiter der Thomas-Morus-Realschule. Er ist Lehrer für die Fächer Geografie, katholische Religion, Politik, Geschichte und Mathematik. Mitte 2020 bekam er die Diagnose, dass er an Chronischer Lymphatischer Leukämie leidet. Seither kämpft er gegen den Blutkrebs: "Von Anfang an hat er seine Boxhandschuhe geschnürt und bewundernswert gekämpft, unermüdlich und wie ein richtiger Boxer.

Doch jetzt benötigt Alexander Oberst zeitnah eine Stammzellspende, um die tückische Krankheit zu überwinden. Der Kampf geht in die nächste Runde, und der Familienvater, Freund und beliebte Schulleiter benötigt nun dringend Hilfe!", heißt es im Aufruf zur Typisierungsaktion. Der 50-Jährige bekam zunächst eine Immuntherapie, später eine Tabletten-Chemotherapie, mit der er sogar wieder arbeiten gehen konnte. Doch der Krebs kam zurück, sodass nur noch eine Stammzelltransplantation dem beliebten Lehrer helfen kann.

Doch bedingt durch die Corona-Pandemie fehlen tausende neue Stammzellspender, die bis dahin bei vielen öffentlichen Veranstaltungen in jedem Jahr neu gewonnen werden konnten. Deshalb findet am Samstag in der Hermann-Kimling-Halle eine Typisierungsaktion mit einem ausgefeilten Hygienekonzept statt. Es besteht grundsätzlich eine FFP2- Maskenpflicht. Vor dem Einlass werden zudem bei jedem Besucher eine kontaktlose Temperaturmessung durchgeführt und mögliche Symptome für Corona abgefragt.

Eine erhöhte Körpertemperatur und das Vorhandensein von möglichen Corona-Symptomen schließen vom Eintritt in die Halle aus. Zur schnelleren Datenaufnahme bitten die Organisatoren darum, die Versichertenkarte der Krankenkasse mitzubringen.

Die Typisierung an sich ist vollkommen schmerzfrei: Mit einem Wattestäbchen wird ein Wangenschleimhautabstrich gemacht. Wer bereits in einer Spenderdatei registriert ist, braucht sich nicht erneut typisieren lassen, alle Dateien sind miteinander vernetzt und stellen ihre Daten für die Spendersuche zur Verfügung. Die Typisierung an sich ist kostenlos, allerdings freut sich "Blut e.V." über Spenden. Pro typisierter Person muss der Verein nämlich rund 40 Euro aufwenden.

Info: Wer am Samstag keine Zeit hat, kann auch online ein Typisierungsset für zu Hause anfordern.