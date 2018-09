Laura Ries veröffentlicht am 14. September ihr Debüt-Album "Daydreams". Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Östringen. Sie hat Musik und Töne im Wortsinn schon mit der Muttermilch aufgesaugt. Und der Vater hat sicherlich auch seinen Teil zur musikalischen Früherziehung beigetragen. Laura Ries aus Östringen ist die Tochter der bis weit über den Kraichgau hinaus bekannten Tanz- und Showband "Romanticas", die ihre Eltern Andrea und Harry vor vielen Jahren gründeten. "Sogar meine Großeltern waren bereits musikalisch unterwegs", lacht die junge Künstlerin.

Mit 20 Jahren veröffentlich Laura Ries am Freitag, 14. September, ihr Debütalbum "Daydreams". "Träume sind wichtig. Ohne Träumereien geht fast nichts", sagt sie. Dass man Träume jedoch auch verwirklichen und in die Tat umsetzen kann, zeigen ihre ersten Single-Auskopplungen "If Only" und "A Minute Ago", die leicht Country-lastig, luftig und poprockig daherkommen, und sich schnell im Gehör festsetzen. Kürzlich ist die dritte Single "Mountains" erschienen.

Ihre Leidenschaft für Musik und auf die selbst geschriebenen Songs ist unüberhörbar. "Mit Daydreams möchte ich alle Facetten des Lebens zeigen, das spannende Spiel zwischen Höhen und Tiefen", sagt Ries und lacht. Ihre selbst geschriebenen Texte handeln von Liebe, Freundschaft und Selbstzweifeln. Nach dem Abitur am Östringer Leibniz-Gymnasium begann sie vor drei Jahren ein multimediales Journalismus-Studium an der Hochschule Karlsruhe. "Hier kann ich meinen Interessen für Film, Fotografie und neuen Medien bestens nachgehen", lässt Laura, die anschließend den Master im Blickfeld hat, wissen.

Schon im Kindergartenalter hat sie im Studio ihres Vaters und dort, wo schon einige "Romanticas"-Alben entstanden sind, erste Lieder geträllert. Papa Harry hat alles aufgenommen und sogleich in eine CD mit Kinderliedern verarbeitet. Da im elterlichen Wohnhaus "stets ein Instrument irgendwo herumstand" hat Laura Ries schon früh Bekanntschaft mit Klavier und Gitarre gemacht, ihre Kenntnisse dann an der Musikschule verfeinert. In der Grundschule schrieb sie ihren Klassenfreunden in die Büchlein, dass sie später Sängerin werden möchte, wobei sie nie verhehlte, wer ihr großes Vorbild war. "Das war meine Mama Andrea. So wie sie wollte ich auch auf der Bühne stehen und den Menschen mit meinen Liedern ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagt die junge Frau. "Auf jeden Fall gilt es, jeden Moment wertzuschätzen und das Leben zu lieben."

In zwölf Liedern lässt sie die Zuhörer in ihre kleine, große Welt eintauchen, gibt jedoch genügend Raum für die eigenen Fantasien. Zusammen mit ihrem Produzenten Joachim Schneiss hat sie die Platte in den Walldorfer Liner Tonstudios aufgenommen, wobei Sessionmusiker wie Anika Nilles (Drums) oder Frank Itt (Bass) ihren Teil beitrugen. Die 20-Jährige erfährt von allen Seiten viel Zuspruch - vor allem von den Eltern, ihrem Halbbruder Andreas, ihrer Halbschwester Nicole und vielen Freunden.

Als musikalische Vorbilder nennt Laura Ries, die dank Sozialen Netzwerken auch außerhalb Europas bekannt ist und sogar Fanpost aus Kanada erhält, Taylor Swift oder auch Shania Twain. Die sanften Countryklänge schreibt die gebürtige Heidelbergerin allerdings ihrer badischen Heimat und "dem schönen Kraichgau mit den grünen Wiesen und sanften Hügeln" zu. Auf ihre Zukunft blicke sie locker und entspannt. Natürlich gebe es den Traum irgendwann das Hobby zum Beruf zu machen und die Musik in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, doch momentan gehe es ihr darum den Moment zu leben und "Daydreams" einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im nächsten Jahr will die Östringerin mit ihrer eigenen Band auf der Bühne stehen und in regionalen Locations ihr Album performen.

Info: Mehr zur jungen Künstlerin gibt es im Internet unter www.laura-ries.com oder bei Facebook und Instagram.