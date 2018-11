Längst Geschichte, und jetzt Teil eines Jahrbuchs ist: Das Gasthaus Sonne, das ehemals in der Hauptstraße betrieben wurde. Foto: Freundeskreis des Heimatmuseums

Östringen. (br) In seinem neuen Jahrbuch widmet sich der Freundeskreis des Östringer Heimatmuseums einer detailreichen Darstellung der örtlichen Gastronomiegeschichte vom frühen 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. "Mit dem Thema der aktuellen Ausgabe wollten wir einem schon vielfach aus der Bevölkerung an uns herangetragenen Wunsch entsprechen", sagte Freundeskreis-Mitglied Stefan Bachstädter bei der Präsentation des Druckwerks, für das er zusammen mit Reinhard Längle federführend verantwortlich zeichnet.

Die 68 Seiten starke und reich bebilderte Publikation spannt den Bogen von den früher in Östringen vorhandenen Traditionsgasthäusern, von denen die meisten längst nicht mehr existieren, bis zu den modernen Betriebsformen der Gastronomie in der Gegenwart.

Wie sich bei der zeitaufwendigen Recherche der Autoren in den verschiedenen Archiven beispielsweise herausstellte, erhielten einst an der Hauptstraße der "Goldene Becher" im März 1712 sowie der Gasthof "Zum Engel" im Januar 1717 vom Speyerer Fürstbischof Henrich Hartard die sogenannte "Schildwirtschaftsgerechtigkeit" zugesprochen. Beide Häuser sind nach Umnutzung beziehungsweise Abriss längst aus dem Straßenbild verschwunden, sodass die im Jahrbuch des Heimatmuseums enthaltenen Informationen, wie unter anderem auch im Falle des "Löwen", der "Blume", des "Grünen Baums", der "Linde" und der "Rose", zur Bewahrung eines wichtigen Kapitels der Ortsgeschichte beitragen.

Bei der Präsentation des neuen Jahrbuchs, die von virtuosen Instrumentalbeiträgen der Jugend-musiziert-Bundessiegerin Hannah Schwarz auf dem Marimbafon wirkungsvoll umrahmt wurde, brachte Bürgermeister Felix Geider seine nachdrückliche Anerkennung für das vielgestaltige ehrenamtliche Wirken des Freundeskreises zum Ausdruck, der sich in den zurückliegenden Monaten auch mit zahlreichen gut besuchten Veranstaltungen und Initiativen beim 1250. Ortsjubiläum einbrachte.

FiInfo: Zum Preis von fünf Euro ist das neue Jahrbuch des Freundeskreises des Heimatmuseums bei der St.-Ulrichs-Apotheke sowie bei Geider Optik in Östringen erhältlich; es wird zudem beim Östringer Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten.