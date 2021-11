Diverse Sanierungsarbeiten stehen am Östringer Klärwerk an. Durch den Beitritt zum Abwasser-Zweckverband Kraichbachniederung entfallen aber einige Arbeiten. Foto: Braunecker

Östringen. (br) Ab Anfang kommenden Jahres will die Stadt Östringen dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Kraichbachniederung angehören, dazu fasste der Gemeinderat jetzt weitere wegweisende Beschlüsse. Dem Abwasserzweckverband gehören bisher Bad Schönborn, Kronau, Malsch und Mühlhausen mit dem Ortsteil Rettigheim an.

Für Malsch und Mühlhausen hat das positive Synergieeffekte, wie in deren Gemeinderatssitzungen vor Kurzem deutlich wurde. Das Klärwerk des Verbands muss dringend modernisiert und ausgebaut werden, gegenwärtig stößt es an seine Belastungsgrenze. Mindestens 16 Millionen Euro müssen investiert werden, davon tragen Malschs Gebührenzahler voraussichtlich 1,5 Millionen Euro, die in Mühlhausen 1,18 Millionen Euro, außerdem fallen laufende Kosten an. All dies kommt aber günstiger, da Östringen dem Verband beitritt und damit die Last auf mehr Schultern verteilt werden kann.

Östringens Stadtparlament billigte jetzt einmütig die Neufassung der Verbandssatzung, den erforderlichen Vermögensausgleich von rund 184.000 Euro und auch die Festlegung der künftig für Investitions- und Betriebskosten geltenden Verteilungsschlüssel.

Der Beitritt von Östringen bezieht sich auf die Kernstadt und lässt sowohl für den Verband als auch für die Kommune eine wirtschaftlichere Erledigung der Abwasserreinigung erwarten. Ohne die interkommunale Zusammenarbeit, die durch den Bau einer Zuleitung an das Rohrnetz des Abwasserverbands realisiert wird, hätte Östringen die eigene, mittlerweile deutlich in die Jahre gekommene Kläranlage am westlichen Stadtrand, nahe der B292, umfassend sanieren und aufrüsten müssen.

Eine ganze Reihe größerer Instandsetzungsarbeiten muss im Klärwerk vollzogen werden, da der Anlage auch nach dem Beitritt zum Zweckverband Kraichbachniederung weiterhin wichtige Funktionen zugeordnet sind. Die Ertüchtigung ist momentan in vollem Gange. Auf diverse ursprünglich noch vorgesehene Sanierungsarbeiten kann hingegen verzichtet werden, da das unbehandelte Abwasser mit allen Grob- und Störstoffen künftig zur Verbandskläranlage nach Kronau befördert wird.

Für Rebaz Saleh, den technischen Betriebsleiter der Östringer Abwasserbeseitigung, ist es eine Herausforderung, während der laufenden Sanierungsarbeiten die Funktion der Kläranlage zu gewährleisten. Bedeutende Synergieeffekte durch den Zusammenschluss mit der Kraichbachgruppe sind für Saleh allerdings schon jetzt ersichtlich.