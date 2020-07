Wiesloch. (agdo) Das erste Auto samt Anhänger steht bereits um 14.10 Uhr in der Einfahrt zum Dörrbachhof, etwa zwanzig Minuten später stehen schon drei Fahrzeuge dahinter. Sie alle warten bis die Anlage der AVR an der Wieslocher Parkstraße um 15 Uhr öffnet. Weitere Fahrzeuge kommen im zehn Minuten Takt dazu.

Wer ein kleines Auto hat und in dieser Zeit zum Dörrbachhof der Familie Rausch-Förster will, kommt fast immer an so einer Kolonne vorbei, bei größeren Fahrzeugen kann es durchaus ein Balanceakt werden und die Feuerwehr würde mit ihren Fahrzeugen erst gar nicht durchpassen. "Es kann nicht sein, dass die Einfahrt zu unserem Hof von Menschen, die zur AVR wollen, regelmäßig zwischen 14 und 15 Uhr blockiert wird und unsere Kunden teilweise nicht durchkommen", ärgert sich Ralph Rausch-Förster, Inhaber des Dörrbachhofs. Seitdem die AVR die Öffnungszeiten nach dem Lockdown geändert hat und man zwischen 15 und 19 Uhr unter der Woche Grünschnitt, Elektroschrott oder Metall anliefern kann, sei die Einfahrt regelmäßig und oftmals eine Stunde vor den offiziellen Öffnungszeiten dicht.

Da die Straße, die zur AVR führt, mit wartenden Autos nicht blockiert werden darf, fahren die Kunden in sämtliche andere Straßen und warten. Darunter ist eben auch der Weg zum Dörrbachhof. "Das ist zwar nicht jeden Tag der Fall", räumt Rausch-Förster ein, "aber mehrmals in der Woche". An einigen Tagen sei es sogar so schlimm, dass die Fahrzeuge, die zur AVR-Anlage wollen, bis zum Dörrbachhof fahren, dort drehen und wieder zurückfahren, um sich in die Warteschlange einzureihen. Denn zuvor besteht keine Wendemöglichkeit und die Straße wird immer enger.

"Wir sehen hier ein großes Gefahrenpotenzial", so der Inhaber des Hofs. Nicht nur, weil Rettungsfahrzeuge im Notfall nicht durchkommen würden, sondern auch, weil für den landwirtschaftlichen Betrieb regelmäßig Mähdrescher fahren würden, die zu den Stoßzeiten ebenfalls nicht mehr durchkommen. Mit der Coronakrise hatte der Dörrbachhof gehofft, dass die Menschen nun sozialer miteinander umgehen und die Rücksicht auf Mitmenschen nachhaltig ist, doch das "ist wohl nicht so", meint Rausch-Förster enttäuscht.

Die AVR hat zwar an der Einfahrt ein kleines "Bitte Einfahrt freihalten"-Schild aufgestellt, allerdings ist es von Weitem schwer zu sehen – geschweige denn zu lesen. "Wir weisen regelmäßig auf sämtlichen Kommunikationskanälen darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, da nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingelassen wird", heißt es in einer Stellungnahmen der AVR.

Und weiter: "Unsere Empfehlung lautet: Nicht gleich bei Öffnung zur Anlage zu fahren, sondern später zwischen 17 und 19 Uhr", dann seien die Wartezeitung erfahrungsgemäß kürzer. Außerdem hole die AVR nach Anmeldung Sperrmüll, Altholz, Elektro- und Metallschrott Alttextilien sowie Grünschnitt vor der Haustür ab. Außerdem achte man darauf, dass Kunden sich umsichtlich verhielten.

"Wir werden eine Lösung finden", sagt Jürgen Morlock, Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wiesloch. Morlock sieht die AVR in der Pflicht, Sorge zu tragen, das Zufahrtsstraßen durch deren Kunden nicht blockiert werden, zumal es außer Frage stehe, dass größere Einsatzfahrzeuge durchkommen müssen.