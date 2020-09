Wiesloch. (RNZ) Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, welcher Redakteur oder Mitarbeiter hinter einem Kürzel steckt? Und wie die Menschen in der Redaktion eigentlich aussehen, die tagtäglich hinter den Kulissen die Nachrichten rund um Wiesloch und Walldorf texten und gestalten, recherchieren und gewichten? Auf diese Frage möchten wir Ihnen aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums eine Antwort geben. Da sich das Team für die Wieslocher Nachrichten und die Walldorfer Rundschau in den vergangenen Monaten deutlich verändert hat, sehen sie die Redaktionsmitglieder nicht nur im Bild, sie stellen sich auch kurz vor.

> Timo Teufert, hat die Leitung der Wieslocher Redaktion am 1. Juli vom langjährigen Leiter Andreas Kloé übernommen. 1980 in Braunschweig geboren, verschlug es ihn zum Studium nach Heidelberg. Schon während seiner Unizeit schrieb "tt" für die Heidelberger Stadtredaktion der RNZ und begann dort 2008 ein Volontariat. In der Stadtredaktion war er seither für den "Blick in die Stadtteile" verantwortlich und damit in der Redaktion erster Ansprechpartner für die Anliegen der Heidelberger Vereine. Über zehn Jahre lang organisierte der Vater von drei Kindern zudem im Sommer das Ferienprogramm der RNZ. In dieser Zeit hat er als "Reiseleiter" unterschiedlichste Sommertouren begleitet und insgesamt über 8000 RNZ-Leser begeistert. Mit seiner Familie lebt er seit über zehn Jahren in Rauenberg und kennt die Region rund um Wiesloch und Walldorf. Seit 2013 engagiert er sich in seiner Freizeit als Vereinsvorsitzender für den Rauenberger Tierpark. Timo Teufert ist erreichbar unter Telefon 0 62 22/58 76 73 60 oder per E-Mail an timo.teufert@rnz.de

> Sebastian Lerche wurde 1980 in Wertheim geboren, wuchs in Walldorf auf und lebt heute in Malschenberg. Nach dem Abitur am Gymnasium Walldorf und Wehrdienst war er einige Zeit auf der Suche nach dem richtigen Beruf, bis ein Freund ihn mit der Nase aufs Offensichtliche stieß, dass er gerne schreibt und Interesse an den Menschen und ihrem Leben hat: "Warum gehst du nicht zur Zeitung?" Seit einem Praktikum war "seb" ab 2001 freier Mitarbeiter für die RNZ und studierte parallel Germanistik, Anglistik und Psychologie. 2008 wurde er Volontär, anschließend Redakteur. Für ihn stimmt die Mischung: Lokales in all seinen Facetten und auch mal große Politik, dazu kommen Kunst, Theater, Comedy, Sport und natürlich der Freizeitspaß. Zu Lerches Hobbys gehören das Fotografieren und das Schreinern. Sebastian Lerche ist erreichbar unter Telefon 0 62 22/58 76 73 62 oder per E-Mail an sebastian.lerche@rnz.de

24 Stunden RNZ: Ein Tag vom Redaktionsbeginn bis zur Ausgabe im Briefkasten Kamera, Redaktion und Produktion: Reinhard Lask

> Sophia Stoye ist seit Juni die neue Volontärin der Redaktion. 2001 in Karlsruhe geboren ist sie damit die jüngste Mitarbeiterin im Team. In St. Leon-Rot aufgewachsen, war sie schon in verschiedenen Vereinen tätig und kennt sich gut in der Region aus. Nachdem "stoy" letztes Jahr ihr Abitur am Gymnasium in Walldorf absolvierte, kam sie als Praktikantin zur Stadtredaktion in Heidelberg. Bevor sie vor drei Monaten in Wiesloch ihr Volontariat begann, war sie freie Mitarbeiterin der Stadtredaktion. Dabei machen für sie vor allem die Abwechslung und Vielfalt der Themen den Beruf der Redakteurin so interessant. Innerhalb der Redaktion ist Stoye vor allem für die jährliche Abibeilage der RNZ zuständig. In ihrer Freizeit geht sie gerne schwimmen oder liest ein gutes Buch. Sophia Stoye ist erreichbar unter Telefon 0 62 22/58 76 73 61 oder per E-Mail an sophia.stoye@rnz.de

> Ute Eiermann-Koch kümmert sich um den Terminkalender, der täglich auf Seite 4 erscheint, und verwaltet die Redaktionstermine. Sie gehört seit September 2019 zum Redaktionsteam, schon seit 2008 arbeitet sie zudem in der RNZ-Geschäftsstelle Wiesloch in der Schlossstraße 2. Dort nimmt sie Anzeigen entgegen, verkauft Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen und betreut die Abonnenten. Die 56-Jährige ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und lebt zusammen mit ihrem Mann im beschaulichen Eschelbach. Ute Eiermann-Koch ist erreichbar unter Telefon 0 62 22/58 76 73 12 oder per E-Mail an sekretariat-redwiesloch@rnz.de

> Helmut Pfeifer ist in der Region eine Institution: Fotograf Helmut Pfeifer. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin Petra Geiger in Wiesloch, hat einen Sohn, Jan, ebenfalls begabter und profilierter Fotograf und Mediengestalter, und mit Enkelin Lisa könnte schon die dritte Generation in seine Fußstapfen treten. Pfeifer wurde 1950 in Rauenberg geboren, ist selbstständiger Fotograf und übernimmt allein für die RNZ seit den 80er Jahren zahllose Termine. Das Fotografieren brachte er sich als Autodidakt selbst bei, gelernt hat er Buchdrucker bei der RNZ-Tochter Heidelberger Mediengestaltung HVA. Von 1974 bis 1983 war Pfeifer fürs Tageblatt aktiv, danach auch für die Rhein-Neckar-Zeitung. Ab 1981 arbeitete er für drei Jahre bei der Sportagentur Baumann in Ludwigsburg, da war er mit der Kamera in der ganzen Welt unterwegs. Unter anderem erhielt der Jubilar 1981 die Auszeichnung "Sportfoto des Jahres". Für sein bürgerschaftliches Engagement – über 26 Jahre hinweg ist er als Gemeinderat für die Freien Wähler aktiv – wurde er 2019 mit der Bürgermedaille der Stadt Wiesloch und schon 2013 mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetags ausgezeichnet.

Info: Bei allgemeinen Anfragen ist die Redaktion per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de oder unter Telefon 0 62 22/58 76 73 50 zu erreichen.