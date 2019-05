Wiesloch. (seb) "Uns schickt der Himmel": Unter diesem Motto startete gestern die "72-Stunden-Aktion" der katholischen Kirche auf dem Wieslocher Adenauerplatz. An der deutschlandweiten Sozialaktion nehmen vom Dekanat Wiesloch mehr als 250 Jugendliche in zehn Gruppen teil und setzen ein Zeichen der Solidarität mit Schwächeren. Wie Carina Gottwald und Jenny Sprenger vom Koordinationsteam erklärten, müssen die Aktionen "sozial, ökologisch, interkulturell und nachhaltig" sein, so werden Außengelände von Kindergärten oder Seniorenheimen umgestaltet, öffentliche Plätze zu "Stätten der Begegnung" aufgewertet oder die kulturelle Vielfalt Europas gefeiert. Dekan Jürgen Grabetz, Schirmherr der Aktion, spendete den Ehrenamtlichen den Segen, die sich dann zur großen 72 formierten. Punkt 17.07 Uhr erfolgte der Startschuss. Am Sonntag, 17.07 Uhr, endet die Aktion, um 18.30 Uhr findet der Abschlussgottesdienst auf dem Adenauerplatz statt, danach beginnt ein großes Fest, "um Danke zu sagen", so Carina Gottwald.