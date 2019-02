Wiesloch. (noas) Der 13. Tag der Berufe am vergangenen Freitag wurde erst mit einer kleinen Verspätung eröffnet: Wegen eines Stromausfalls funktionierte zunächst die Belüftungsanlage nicht, nur die Aussteller durften sich im Gebäude aufhalten. Zehn Minuten nach dem geplanten Beginn war es dann aber soweit, Schüler aus den verschiedensten Schulen in der Region durften in den Staufer- und Minnesängersaal des Palatins, um sich von den zahlreichen Unternehmen über Praktika, Ausbildungen und Studiengänge informieren zu lassen.

Unter den rund 60 verschiedenen Ständen befanden sich die unterschiedlichsten Angebote: Neben lokalen Unternehmen informierte etwa auch einer der größten Malerbetriebe Europas, die Uni Heidelberg war vertreten, Schulen sprachen über ihre verschiedenen Ausbildungsangebote und sogar die Bundeswehr war mit einem Stand dabei.

Laut den Verantwortlichen des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Wiesloch wurden über 300 Ausbildungsberufe vorgestellt. Wie wichtig das Angebot auch für die Schulen ist, erklärte Jürgen Edinger, Lehrer an der Hubert-Sternberg-Schule (HSS). "Viele wissen ja gar nicht, wie eine duale Ausbildung aussieht", erklärt er. Diese sieht die praktische Ausbildung in den Betrieben vor, das theoretische Wissen wird an den Berufsschulen vermittelt. Darüber hinaus ist die HSS auch weiterführende Schule und bietet verschiedene Schulabschlüsse bis hin zum Abitur. Durch den Tag der Berufe hoffe man auch, mehr weibliche Bewerber für die technischen Berufe zu begeistern. Hier herrsche nach wie vor ein "Mangel in der Gesellschaft".

Nicht nur über Ausbildungsplätze, sondern auch über duale Studiengänge, Praktika und verschiedene Schulabschlüsse informierten Unternehmen und Schulen beim Tag der Berufe im Palatin. Foto: Pfeifer

Ein Beispiel für den Erfolg des Konzepts lieferte die Orthopädieschuhtechnik ComfOrtho aus Wiesloch: An deren Stand informierte nämlich eine junge Mitarbeiterin, die bei einem früheren Tag der Berufe auf den Betrieb gestoßen war und dort eine Ausbildungsstelle fand.

Auch die Verantwortliche des Kinder- und Jugendbüros, Anja Dorsch, zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung, die sich fest etabliert habe. So zeigten inzwischen mehr Unternehmen Interesse, als Plätze vorhanden seien. Auch für die Ausstellenden sei der Tag der Berufe wichtig, die meisten "suchen händeringend nach Azubis". Besonders groß sei der Bedarf an Personal im Bereich Soziales, Pflege und Gesundheit.

Neben der großen Zahl der anwesenden Schüler freute sich Dorsch auch darüber, "dass so viele Eltern heute hier sind". Das Elternhaus könne bei der Suche nach dem Traumjob eine wichtige Hilfestellung bieten. Gerade auch was die zeitliche Planung anbetrifft. Oft hätten Jugendliche nämlich noch einen "ganz anderen Fokus" und würden nicht erkennen, "dass jetzt der Zeitpunkt ist zu suchen". Und noch etwas freute die Organisatorin: Im Gegensatz zum Vorjahr waren die zusätzlich gehaltenen Vorträge rund um das Thema Ausbildung diesmal gut besucht.

Nachdem eine Fortsetzung des Tags der Berufe im Palatin aus Kostengründen zwischenzeitlich einmal unklar war, steht dies inzwischen aber den Worten von Anja Dorsch zufolge nicht mehr in Frage. Nach einem entsprechenden Prüfantrag sei festgestellt worden, dass die Veranstaltung an einem anderen Ort mit den entsprechenden Anforderungen an Sicherheit, Technik und Aufbau auch nicht günstiger wäre als im Palatin.

Doch nicht nur bei Unternehmen und Veranstaltern kam der Tag der Berufe gut an. Zufrieden zeigten sich etwa auch Okan und Ensat von der Bertha-Benz-Realschule. "Die meisten Leute hier haben eine Ahnung davon, was sie sagen", so Okan. Die beiden waren nicht zum ersten Mal hier. Im vergangenen Jahr hätten sie nach Praktikums-, heute nach Ausbildungsplätzen gesucht, erzählt Okan. "Viele Firmen suchen noch, das hat mich gewundert", bestätigte der Zehntklässler den Eindruck der Organisatoren. Auch Sibel vom Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch war mit dem Tag zufrieden. Es gab "viele interessante Sachen", zudem sei "viel auf Fragen eingegangen" worden.

Neben der fachkundigen Beratung boten viele Aussteller auch interaktive Angebote, so konnte beispielsweise bei der AOK mit einer Zeitschätzung an einem Gewinnspiel teilgenommen werden, während das Palatin an seinem Stand eigene Pasta herstellte, die von den Besuchern gleich gegessen werden konnte.