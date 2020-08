Wiesloch. (pol/lyd) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung "Zwischen den Wegen"/"Neues Sträßel", teilt die Polizei mit. Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Straße "Zwischen den Wegen" in Richtung der Kreuzung der Straße "Neues Sträßel". An der Kreuzung angekommen übersah er einen von links kommenden 55-jährigen Nissan-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 12.000EUR.