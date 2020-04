Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Autounfall kam es am frühen Montagmorgen. Laut Polizeibericht fuhr ein 17-Jähriger gegen 4.20 Uhr völlig betrunken durch Wiesloch. An der Einmündung des Kirschenwegs in die Merianstraße fuhr er ein Straßenschild um und setzte seinen Wagen gegen eine Grundstücksmauer.

Als die verständigte Polizei eintraf bemerkten sie, dass der 17-Jährige stark nach Alkohol roch. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Ein Atemalkoholtest stellte einen Wert von knapp 1,8 Promille fest. Dem Jugendlichen musste mit auf das Polizeirevier, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Aber auch wenn er nüchtern unterwegs gewesen wäre, hätte der Jugendliche nicht allein fahren dürfen. Auch seine Bescheinigung zum begleiteten Fahren wurde in Verwahrung genommen.