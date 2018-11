B3/Wiesloch. (pol/rl) Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B3 zwischen Wiesloch und Nußloch gab es am Montagmorgen zwei Verletzte. Laut Polizeibericht war ein 25-jähriger Autofahrer gegen 7.35 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Weit er das Autoradio bediente und abgelenkt war, fuhr er ungebremst ins Heck einer 54-jährigen Fahrerin, die wegen des Staus angehalten hatte.

Nach der Erstversorgung kamen die beiden leichtverletzen Fahrer per Rettungswagen in Krankenhäuser nach Heidelberg und Schwetzingen. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. An den Auto entstand 23.000 Euro Sachschaden.