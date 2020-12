Wiesloch. (pol/kaf) Eine 69-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 12 Uhr an der Einmündung L612/K4173 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Seatfahrer auf der L612 von Dielheim in Richtung Horrenberg unterwegs und bog an der Einmündung K4173 nach links in Richtung Baiertal ab. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr, was zur Folge hatte, dass es zum Frontalzusammenstoß mit dem Opel der entgegenkommenden 69-Jährigen kam. Durch den Aufprall wurde der Seat um 180 Grad gedreht und prallte noch gegen den Mitsubishi eines 75-Jährigen.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die 69-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Alle Autos mussten abgeschleppt werden.