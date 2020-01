Wiesloch. (pol/rl) Bei einem Unfall am Montagmorgen um 8.15 Uhr an der Kreuzung Baiertaler Straße und "Am Schlangengrund" wurde ein 49-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Laut Polizeibericht war ein 50-jähriger Autofahrer stadteinwärts unterwegs. Als er nach links in Schlangengrund einbog, missachtete er die Vorfahrt eines Radfahrers, der in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrertüre und stürzte.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht.