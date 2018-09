Wiesloch. (pol/rl) Den Diebstahl seines Motorrollers verhinderte der Besitzer am Mittwochabend. Kurz vor 23 Uhr hatte sich ein 18-Jähriger am Bahnhof Wiesloch/Walldorf an zwei Rollern zu schaffen gemacht. Er hatte bereits die Plastikverkleidung um die Zündschlüssel entfernt, als der Besitzer eines der beiden Roller hinzukam. Der erwischte 18-Jährige entfernte sich dann unter einem Vorwand.

Der Geschädigte verständigte nun per Notruf die Polizei und verfolgte dann den Täter. Der 18-Jährige wurde im Adelsförsterpfad angetroffen und dann zum Revier gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass das Mobiltelefon, welches der 18-Jährige dabei hatte, bei einem Wohnungseinbruch am 18. August in Wiesloch gestohlen worden war.

Nach Feststellung seiner Identität kam der 18-Jährige wieder auf freien Fuß. In die weiteren Ermittlungen wurde auch die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingebunden.