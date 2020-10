Walldorf. (pol/mün) Ein 23 Jahre alter Mann zögerte nicht lange und half am Samstag einem 89-Jährigen, der von seinem Pedelec gestürzt war. Aber: Zwei Männer sollen zuvor an dem gestürzten Rentner vorbeigegangen sein, ohne ihm zu helfen. Sie werden jetzt von der Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung gesucht.

Gegen 11.45 Uhr war der 89-Jährige auf dem Radweg neben der Rennbahnstraße gestürzt - ohne dass jemand weiteres an dem Unfall beteiligt war, so die Polizei. Der 23-jährige Helfer kümmerte sich um den Senior und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

Die beiden Männer, die dem Verletzten nicht halfen, liefen über die Brücke über die Bundesstraße B291 in Richtung Walldorf-West. Sie werden so beschrieben: Ein Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Figur haben. Er sei mit einer schwarzen, glatten Wintermütze, grauem Kapuzen-Hoodie, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Der 2. Mann sei auffallend schlank gewesen und mit schwarzem Hoodie (ohne Kapuze), heller Jeanshose und hellen Schuhen bekleidet gewesen.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch melden.