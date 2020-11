Walldorf. (pol/mare) Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach dem Täter, der im Verdacht steht, am Montag, 12. November, kurz vor 20 Uhr, das Wettbüro in der Nußlocher Straße überfallen zu haben.

Der Unbekannte hatte laut Polizei den Angestellten mit einer Waffe bedroht und war mit einem geringen Geldbetrag zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Er wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige Statur, auffällige Gangart (auffällige X-Beinstellung). Er hatte helle Hautfarbe, dunkle Augenfarbe. Er trug eine dunkle Oberbekleidung, helle Jeans und eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen.

Die Fahnder des Raubdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg führen die Ermittlungen. Sie gehen davon aus, dass dieser Überfall im Zusammenhang mit dem Überfall auf dasselbe Wettbüro von Montag, dem 19. Oktober stehen könnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, oder denen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen vor, während und nach der Tat, auch bereits in den Tagen zuvor, in unmittelbarer Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 27. November 2020, 13.54 Uhr

Walldorf. (pol/kaf) Ein maskierter Täter hat am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr ein Wettbüro in der Nußlocher Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte das Wettbüro und bedrohte den alleine anwesenden Angestellten mit einer Waffe. Mit Beute in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter anschließend zu Fuß in Richtung Tränkstraße/Flugplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der acht Streifenbesatzungen eingesetzt waren, verlief erfolglos.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Spurensicherung am Tatort, das Raubdezernat führt die weiteren Ermittlungen. Das gleiche Wettbüro war bereits am Montag, 19. Oktober, gegen 17 Uhr überfallen worden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ermittelt die Polizei.

Der Täter wird so beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dünne/schlanke Figur, auffallend dunkle Augen und gepflegte Augenbrauen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen, einer hellen, vermutlich hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen. Er trug bei der Tat dunkle (Arbeits-) Handschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Heidelberg unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.