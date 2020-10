Walldorf. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Altrottstraße. Hier war gegen 14.30 Uhr ein Fußgänger in Höhe Kopernikusstraße unterwegs, als er von einem Lastwagen angefahren wurde. Der Lastwagen fuhr danach in Richtung Autobahn A5 weiter.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei fandet nun nach einem hellen polnischen Lastwagen mit Anhänger.

Hinweise erbittet das Autobahnpolizeirevier Walldorf unter der 0622/35826-0.