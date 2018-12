Walldorf. (pol/mare) Am Sonntag kurz nach 11 Uhr sind an der Kreuzung Nußlocher Straße/Ringstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die bisherigen Ermittlungen der Wieslocher Polizei ergaben, hatte der 39-jährige Peugeot-Fahrer die rote Ampel nicht beachtet und war beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der ordnungsgemäß fahrenden VW Passat-Fahrerin kollidiert.

Der auf dem Beifahrersitz befindliche 17-jährige Sohn der Autofahrerin klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus weiterbehandelt.

Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf 8000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22 / 5 70 90, in Verbindung zu setzen.