Dielheim. (pol/rl) Vier Verletzte und mehr als 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 4171 am Donnerstagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße von Mühlhausen in Richtung Dielheim unterwegs. In einer langgezogenen abschüssigen Rechtskurve schleuderte der Wagen in Höhe der Sportplätze Dielheim in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden Kleinbus. Der Ford drehte sich nach dem Aufprall um 180 Grad um die eigene Achse. Der Kleinbus wurde von der Fahrbahn gedrückt und kam in der Böschung zum Stehen.

Beide Fahrer und deren Beifahrer wurden verletzt und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Eine Person musste per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme war die K 4171 vorübergehend voll gesperrt.