Rauenberg. (pol) Einbrecher drangen am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in einen Elektromarkt in der Straße "Hohenaspen" ein. Dabei erbeuteten sie etwa 20 bis 30 hochwertige Smartphones im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Mühlhausen unter der 06222/662850 oder das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090.