Nußloch. (pol/rl) In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 10.50 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon in der Massengasse ein. Der Einbrecher hebelte eine Hintertür auf. Im Salon nahm er aus der Kasse Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und stahl eine Tasche mit Wechselgeld. Anschließend ergriff er mit der Beute die Flucht.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.