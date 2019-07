Mühlhausen. (pol/dore) Bereits Ende Juni hat ein Unbekannter in Mühlhausen laut Polizei auf eine Katze geschossen. Die 39-Besitzerin der Katze hat sich aber erst am Dienstag, 16. Juli, bei der Polizei gemeldet, heißt es in dem Polizeibericht.

Bei der Katze wurde demnach Ende Juni ein Fremdkörper im Schwanzansatz gefunden, der am 3. Juli bei einer Operation entfernt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fremdkörper um das Geschoss eines Luftgewehrs handelte.

Als die Besitzerin der Katze am Dienstagabend auf der Treppe zu ihrem Garten ihres Hauses in der Schulstraße ein weiteres Luftgewehr-Projektil fand, gab sie eine Anzeige bei der Polizei auf.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den noch unbekannten Schützen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 melden.