Mühlhausen. (pol/lyd) Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B39 auf der Strecke zwischen Angelbachtal und Mühlhausen, teilt die Polizei mit. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Mühlhausen unterwegs war, wollte links auf einen Parkplatz abbiegen und setzte den Blinker. Ein hinter dem Lkw fahrender 38-jähriger Pkw-Fahrer deutete das Blinken jedoch als Aufforderung zum Überholen. Während des Überholvorgangs schwenkte der Lkw dann - welch Überraschung - nach links auf den Parkplatz ein. Dadurch kam es zur Kollision mit dem Pkw. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.