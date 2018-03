Mühlhausen. (pol/gun) Einbrecher sind am Sonntagabend in ein Haus in der Hauptstraße eingebrochen. Während sich die Bewohner im Erdgeschoss aufhielten, hebelten die Unbekannten nach Polizeiangaben zwischen 18.30 und 21.30 Uhr ein Stockwerk höher eine Balkontür auf.

Im Gebäude durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Mitgenommen wurde ein Tresor, in dem sich Goldbarren, eine Münzsammlung, Schmuck und wichtige Dokumente befunden haben sollen. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Zeugen werden gebeten das Revier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 oder die Kripo Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu kontaktieren.