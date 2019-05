Wiesloch. Eine 22-Jährige war am Sonntag früh um 5.20 Uhr von Frauenweiler kommend mit ihrem Auto auf der Landesstraße L594 unterwegs und wollte nach rechts auf die L723 in Fahrtrichtung Rauenberg abbiegen. Dabei kam die junge Frau der Polizei zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr davon.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und meldete der Polizei Unfallfahrzeug und Kennzeichen. Der Wagen wurde 20 Minuten später auf einem Parkplatz der A6 festgestellt. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der jungen Frau wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein einbehalten.

Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto beträgt circa 6000 Euro, der an der Leitplanke etwa 2000 Euro.