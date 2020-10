Dielheim. (pol/rl) Drei Männer erbeuteten am Montagnachmittag die Wochenend-Einnahmen des DHL Paketshops in der Eichendorffstraße. Gegen 14.30 Uhr betraten die Täter den Kiosk und bestellten zunächst Getränke. Unter einem Vorwand veranlassten sie den Angestellten, den Verkaufs- und Schankraum zu verlassen. Als sie allein waren, nahmen sie die Geldmappe an sich und verließen den Kiosk. Die kurz vor 15 Uhr verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Der Haupttäter soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein und hat eine Glatze. Der dritte Täter wurde lediglich als schlank beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.