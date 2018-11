A5 bei Bad Schönborn. (pol/van) Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am vergangenen Freitag gegen 12.45 Uhr auf der Autobahn A5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg ereignet hatte, sucht derzeit die Polizei.

Wie die Beamten berichten, waren der Fahrer eines schwarzen BMW und eines weißen Mercedes-Kombi in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Der Mercedes-Fahrer gab an, dass er von dem BMW-Fahrer, der vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, derart abgedrängt wurde, dass er fast in die Leitplanken gefahren wäre. Die Autos sollen sich dabei berührt haben. Anschließend soll der BMW-Fahrer noch den Mittelfinger gezeigt haben.

Der inzwischen ermittelte BMW-Fahrer schilderte den Vorfall etwas anders: Er gab an, dass genügend Abstand für einen Fahrstreifenwechsel gewesen sei, der Mercedesfahrer aber plötzlich beschleunigt habe. Anschließend soll der Mercedesfahrer rechts überholt und ihn auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand ausgebremst haben. Dann sei der Fahrer ausgestiegen und habe ihn angebrüllt. An eine Berührung der Fahrzeuge konnte er sich nicht erinnern. Bei der Überprüfung stellte die Polizei an beiden Autos Farbabriebe fest.

Zeugen, die gesehen haben, dass jemand auf der Autobahn ausgestiegen und herumgelaufen ist und oder weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 beim Verkehrskommissariat Walldorf zu melden.