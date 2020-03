Östringen. (pol/van) Die Polizei hatte am Freitagabend alle Hände voll zu tun, als sie gegen 22.20 Uhr eine Schlägerei zwischen zehn bis zwölf Personen stoppen musste. Die Kontrahenten sollen nach Angaben der Beamten in der Hauptstraße mit einem Baseballschläger, einer Holzlatte und wohl auch einem Teppichmesser aufeinander losgegangen sein. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Ein 23-Jähriger blutete an der Hand, ein 33-Jähriger hatte Schnittverletzungen im Gesicht - offenbar durch ein Teppichmesser. Beide wurden im Krankenhaus behandelt.

Wie es zum Streit gekommen war, ist laut den Beamten noch unklar. Ein roter Kleinwagen, der im Rahmen der Auseinandersetzung beschädigt wurde, soll aber eine Rolle gespielt haben.

Im Einsatz war auch eine Hundeführerstaffel der Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253/80260 entgegen.