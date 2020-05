Geschäftsführer Lothar Schlesinger (l.) sowie die Vereinsmitglieder Rudi Eyer und Sandy Dörr freuen sich nach zehn Wochen Zwangspause, am Montag endlich mit dem Linienverkehr des Bürgerbusses starten zu können. Foto: Angela Portner

Eppingen. (apo) Der Bürgerbus startet am kommenden Montag mit seinem regulären Fahrplan. Nachdem der ursprüngliche Start am 16. März wegen der Coronakrise kurzfristig abgesagt werden musste, hat der Landesverband der Bürgerbusse "proBürgerbus Baden-Württemberg" eine Empfehlung zur Wiederaufnahme des Fahrbetriebes herausgegeben. Voraussetzung ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen für Fahrer und Passagiere. Während erstere künftig das Fahrzeug in einer geschlossenen Plexiglaskabine steuern, ist es für letztere Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen und sich bei Ein- und Ausstieg möglichst die Hände zu desinfizieren.

"Unsere Fahrer sind richtig heiß drauf", weiß Geschäftsführer Lothar Schlesinger. "Ruckzuck" sei der Einsatzplan voll gewesen. Nur 5 der 25 Fahrer möchten derzeit aus Altersgründen oder wegen Vorerkrankungen vorerst nicht eingesetzt werden. Für die, die hinterm Steuer sitzen, gelten strenge Regeln: Abstand halten und Desinfektion aller Flächen inklusive Einstiegstür und Armlehnen. Auch wenn diese durch die Plexiglaskabine, die die heimische Firma Voroka dem Bürgerbus gespendet hat, gut geschützt sind, werden Griffe, Lenkrad, Schalthebel, Handbremse sowie Trennwände nach jeder Fahrt gründlich gereinigt. Der Fahrgastraum wird durch die hinteren Seitenfenster permanent durchlüftet. Bis auf Weiteres wird kein Fahrpreis erhoben, aber der Verein freut sich natürlich über Zuwachs im Sparschwein. Handdesinfektionsmittel und Papiertaschentücher stehen bereit, und wer seinen eigenen Mundschutz vergessen hat, kann ihn zum Selbstkostenpreis im Bus kaufen.

Bei Aufstellung des Hygieneplans hat man sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und des Bundesgesundheitsamtes gehalten. "Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst", sagt Schlesinger, der weiß, dass besonders ältere Menschen den Fahrdienst nutzen werden. Um ausreichend Abstand zu gewährleisten, können derzeit noch keine Rollstühle befördert werden, Rollatoren seien aber kein Problem. Verboten ist der Zustieg für Bürger, die in Verdacht stehen, mit Corona infiziert zu sein, oder entsprechende Krankheitszeichen zeigen.

Zehn Wochen dauerte die Zwangspause für die Mitglieder. Untätig waren sie währenddessen aber nicht und nutzte die Zeit, um organisatorische Dinge zu regeln. Neben Schulung in "Erster Hilfe" fanden Besprechungen, Dienstplanerstellung sowie Einweisung und Fahrtraining auf dem Verkehrsübungsplatz statt. Außerdem wurden Checklisten und Hygieneplan erstellt, die als Erinnerungsstütze im Fahrzeug verbleiben. Damit alle auf dem Laufenden bleiben, findet alle vier bis sechs Wochen ein Fahrerlager statt.

"Wir sind der komfortablen Situation, genügend Fahrer zu haben", erklärt Schlesinger. Doch gerade im Hinblick auf die Ausweitung der Linie bis in die Ortsteile würde man sich freuen, wenn weitere hinzukommen. Im Regelfall fallen zwei Schichten, also vier Stunden monatlich an. Mehr oder weniger seien aber kein Problem. Voraussetzung ist der Führerschein Klasse B und zwei Jahre Fahrpraxis. Die Kosten für Gesundheitscheck, Personenbeförderungsschein und das dafür erforderliche polizeiliche Führungszeugnis werden vom Verein getragen. Die Mitgliedschaft für aktive Fahrer ist kostenlos.

Info: Der Bürgerbus startet am Montag um 8.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz. Ein detaillierter Fahrplan ist im Bürgerbüro erhältlich oder kann auf www.bürgerbus-eppingen.de heruntergeladen werden.