Von Christiane Barth

Zuzenhausen. Braune Baumkronen und ein immer lichter werdendes Blätterdach: Der Wald scheint sich zu verändern. In den 1980er-Jahren erhitzten sich die Gemüter übers große Waldsterben, eines der bedeutendsten Umweltthemen der Bundesrepublik damals. Jetzt sind Umweltschützer und Forstleute erneut besorgt um den Wald. Der Naturschutzbund Sinsheim (Nabu) will aufmerksam machen auf ein Problem, dessen Ausmaße möglicherweise unterschätzt werden, und lud nun zu einer Waldführung im Gewann Eichholz, die vom Zuzenhäuser Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner und vom Forstbezirksleiter Philipp Schweigler zum Thema "Wald, Klima, Trockenheit, Witterung" informativ begleitet wurde. Anja Wirtherle, Vorsitzende des Nabu: "Ursprünglich war angedacht, diese Begehung im Sinsheimer Raum zu unternehmen, denn rund um Weiler gibt es auch Wälder, die sehr gelitten haben." Nun aber sei man auf Zuzenhausen ausgewichen. Auch hier seien die Schäden schon deutlich sichtbar.

Als Ursache des Waldsterbens in den 1980ern wurde Schwefeldioxid ausgemacht, das zu einer Übersäuerung der Böden geführt hat. Die Politik reagierte, Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen entschwefeln seitdem ihren Rauch, Autos fahren mit Katalysator und bleifreiem Benzin - alles Maßnahmen, die die Schadstoffkonzentrationen in der Luft deutlich senkten. Und heute? "Damals war das Problem lokal begrenzt", verdeutlichte der Forstrevierleiter. Probate Lösungen konnten damals noch gefunden werden. Heute sind die Ursachen auf globaler Ebene zu suchen und nicht so leicht zu beheben.

Auch in Zuzenhausen werden die Baumkronen immer lichter. Fotos: Christiane Barth

Glasbrenner wagte einen Rückblick in die Eiszeit, als das Klima rund acht Grad unter dem heutigen lag, und der Baumbestand dem der Tundra ähnelte. Heute ist die Buche die dominierende Baumart. 75 Prozent macht das Laubholz im Zuzenhäuser Gemeindewald aus, der Rest ist Nadelholz. "Alles, was nicht Buche ist, verursacht viel Arbeit", erklärte Glasbrenner. "Eiche muss man hegen und pflegen." Doch habe diese sich sehr resistent gegenüber der extremen Witterung gezeigt. Erstmals im vergangenen Jahr kam es nun zu einem Einbruch bei der Buche. Glasbrenner spricht von einem "Knackpunkt", als 120 Jahre alte Buchen plötzlich starben: "Auch die Buche ist nicht mehr die sichere Bastion, die sie über Jahrhunderte war."

Nährstoffe wie Kalk und Magnesium sowie der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens sind maßgebend für die Entwicklung der Baumarten. Schwere Tonböden, wie sie in Zuzenhausen vorkommen, "sind für die Bäume eine echte Herausforderung", verdeutlichte Philipp Schweigler. "Sie werden sehr schnell sehr trocken, darin kann man im Sommer schon mal sein Portemonnaie verlieren." Das Wasser, das der Boden dann noch berge, sei für die Bäume nicht nutzbar. Schwierige Böden also, in deren Umfeld sich die Schäden des Klimawandels als erstes zeigen. Dagegen bieten die gut strukturierten lehmigen Böden, in denen der Lößgehalt hoch ist und die in Zuzenhausen dominieren, den Bäumen bessere Bedingungen.

97 Sommertage hatte der Sommer 2018 zu bieten, darunter 30 Hitzetage mit mehr als 30 Grad: Eine Verdoppelung zum Mittel der vorangegangenen Jahre. Der meiste Niederschlag fiel im Winter, danach lange nichts mehr. Der trockenste Monat war der November. "Wir hatten eine elend lange Durststrecke, einen ewigen Sommer, der der Vegetation sehr zu schaffen machte", erklärte Glasbrenner.

Die Fachleute halten die Situation durchaus für bedrohlich: "Der Sommer 2018 hat zu Schäden geführt, wie wir sie bisher nicht kennen." Mehr als deutlich seien die ersten Anzeichen des Waldsterbens sichtbar. "Aus dem Unwirklichen wird was Reales", warnt Schweigler. Dies sei der Anlass gewesen, zusammen mit dem Nabu, der diese Waldbegehung initiierte, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. "Klar wurde schon viel berichtet", ergänzt Thomas Glasbrenner, "aber wir wollten live zeigen, um was es geht."

Und erste Tribute hat der Klimawandel im Wald schon gefordert: Im März mussten die kranken und abgestorbenen Bäume gefällt werden, um die Verkehrssicherungspflicht zu wahren. Denn ein Waldstück mit sehr tonhaltigem Boden verläuft parallel zur Straße.