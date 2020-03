Die Gemeinde will auch in diesem Jahr dank guter Steuereinnahmen kräftig investieren. Unter anderem soll die Häuselgrundhalle eine LED-Beleuchtung erhalten. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Das in der Gemeinde im vergangenen Jahr eingeführte Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zeigt den Ressourcenverbrauch und Finanzbedarf schonungslos. Da müssen sich Kämmerer Dieter Neuberger und der Gemeinderat auch bei guter Finanzlage im Sinne der Generationsgerechtigkeit erst einmal mit einem Defizit abfinden. Gegenüber dem Haushaltsentwurf wurde die Gewerbesteuer auf zwei Millionen Euro angehoben. "Wir sind ans Limit gegangen", gab Bürgermeister Hagen Zuber zu. Dennoch blieb am Ende beim Ergebnishaushalt 2020 bei ordentlichen Erträgen von rund 6,5 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von knapp 6,7 Millionen Euro ein Defizit von 164.500 Euro.

Dabei schließt der Finanzhaushalt dank stabiler Einkommenssteuer, hoher Gewerbesteuer und der zu erwartenden Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen mit einem Überschuss von 1,8 Millionen Euro. Aber die Abschreibungen für die Anlagen und Einrichtungen der Gemeinde müssen erst einmal erwirtschaftet werden und lassen den Ergebnishaushalt ins Minus rutschen. Dabei sieht nach dem Haushaltsplan 2020 die Liquidität in der Gemeindekasse auch für den durchaus kritischen Kämmerer "positiv aus". Die Liquidität sei gesichert. Eine starke Untertreibung, denn der Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite von mindestens zwei Prozent (60.774 Euro) wird voraussichtlich bis Ende 2020 um das 83-fache übertroffen.

Dank solider Finanzlage kann die Gemeinde auch in diesem Jahr kräftig investieren. Die Beleuchtung der Häuselgrundhalle wird auf LED umgerüstet und die Lüftung mit Schaltschrank erneuert (215.000 Euro). Das Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule" soll für 530.000 Euro brandschutztechnisch und energetisch saniert werden. Die Montessori-Schule erhält eine neue Heizungsanlage (26.000 Euro), für den Neubau der Schulkindbetreuung sind 400.000 Euro bereitgestellt und für die Mehrgenerationen Freizeitanlage im Sportzentrum sollen 345.000 Euro abzüglich eines Leader-Zuschusses von 173.800 Euro investiert werden.

Damit nicht genug. Für Sanierungen der Abwasserkanäle, Wasserleitungen samt Straßen in der Gartenstraße und Von-Venningen-Straße sind 745.000 Euro eingeplant. Ergänzend investiert die Gemeinde für Kanalnetzberechnungen 20.000 Euro, und für punktuelle Kanal- und Innensanierungen sind im Etat 150.000 Euro bereitgestellt. An den Abwasserzweckverband müssen für die Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsen 366.500 Euro überwiesen werden. Die Feuerwehr erhält einen Anhänger (10.000 Euro), der Festplatz einen Stromverteiler (7000 Euro) und am Wirtschaftsweg "Schlettich" soll die Steilauffahrt einen festen Belag erhalten (35.000 Euro).

Für Brücken-Sanierungen sind 17.000 Euro eingeplant und für den Rückbau des Vogelparks werden Kosten von 53.000 Euro erwartet. Für ein Klimaschutzkonzept sind 11.000 Euro und für die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung 12.000 Euro eingeplant. Und auch im Gemeinderat zieht das Digitale Zeitalter ein. Die Gemeinderäte samt Bürgermeister, Hauptamt und Kämmerer erhalten im Jahr 2020 Tablets für Digitalinfo (6400 Euro).

Bürgermeister Hagen Zuber gab sich bei der mittelfristigen Finanzplanung optimistisch. "Der Ressourcenverbrauch kann mittelfristig sehr gut erwirtschaftet werden." Der Dank des Bürgermeisters galt Neuberger für seine Arbeit, aber besonders den Gewerbebetrieben und den Steuerzahlern. Die Leistungen und Erträge der Zuzenhäuser Gewerbebetriebe würdigte auch der Gemeinderat. Steuer- und Hebesätze bleiben auch im Jahr 2020 unverändert. Mit dem Vorsatz auch in der Zukunft solide zu wirtschaften, beschloss der Gemeinderat einstimmig den Haushaltsplan 2020.