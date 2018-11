Zuzenhausen. (pol/rl) Ein mutmaßlicher Trickbetrüger wurde am Dienstag in der Von-Venningen-Straße gesehen. Gegen 10 Uhr läutete ein etwa 60 Jahre alter Uniformierter an der Türe eines Anwesens. Die Hausbesitzerin sah aus dem Fenster, jedoch öffnete dem Mann mit weißen, kurzen Haaren nicht. Als niemand auf sein Klingeln reagierte, ging der Mann zu einem dunkelblauen Auto, möglicherweise ein Audi, und fuhr damit in Richtung Ortsmitte.

Nachdem die Frau den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, suchten Beamte des Reviers Sinsheim die Frau zuhause auf. Bei ihrer Aussage fiel der Frau dabei noch auf, dass die Jacke des unbekannten Mannes zwar einen schmaleren Schnitt, als die der echten Beamten hatte, ansonsten aber identisch gewesen war.

Der Anwohnerin zufolge soll der Mann etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte kurze weiße Haare, trug eine Bille mit goldenem Gestell und hatte eine Uniform an, die auf dem Rücken und der Brust die Aufschrift "Polizei" hatte.

Zeugen oder Anwohner, die auf den Mann oder den dunkelblauen Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Sinsheimer Polizei unter der 07261/6900 in Verbindung zu setzen.