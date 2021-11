Zuzenhausen. (bs) Am Ende stand ein klares Votum des Gemeinderats: In der Ortsdurchfahrt soll für die B 45 auf der Länge von 700 Metern ganztags eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde angeordnet werden. Eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rats von 2002 machte es möglich. In einem ersten Schritt konnte die Gemeinde im Jahr 2015 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Zeit von 22 bis 6 Uhr auf einer Teilstrecke der Ortsdurchfahrt erreichen.

Der Lärmaktionsplan muss alle fünf Jahre überprüft werden. Das führte dazu, dass die sogenannte "Schallausbreitungs-Berechnung" nicht mehr in Tag- und Nachtzeit getrennt und Lärmwerte erhöht wurden. Und auch der Verwaltungsgerichtshof stärkte die Kommunen gegenüber übergeordneten Behörden wie dem Regierungspräsidium. Peter Koehler vom Ingenieurbüro "Koehler & Leutwein" in Karlsruhe rechnete wieder nach und ermittelte eine gesundheitsgefährdende Lärmbelastung ganztags an der B 45 für 102 Bewohner in 31 Gebäuden auf einer Strecke von 700 Metern. Als kurzfristige Maßnahme hat er eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer vorgeschlagen, die den ganzen Tag und auch in der Nacht gelten soll.

Nun hatte sich der Gemeinderat mit den Stellungnahmen der Öffentlichkeit und den Trägern der öffentlichen Belange auseinanderzusetzen. Dabei reklamierten Bürgerinnen und Bürger auch allgemein die Lärmentwicklung im Dorf. Dabei wurde auch ein Pfeifverbot für Schiedsrichter bei Fußballspielen gefordert, der Lärm durch Baufahrzeuge in das Neubaugebiet "Zehn Morgen" reklamiert und auch der neue Straßenbelag auf der B 45 als lärmintensiver kritisiert. Es gab aber auch Stimmen, die durchgehend Tempo 50 auf der Bundesstraße als Fernstraße für einen gleichmäßigen Verkehrsfluss befürworteten. Der Verkehr auf der B 45 habe nicht zugenommen, und störender Lärm werde von einzelnen Rasern erzeugt. Anstelle einer Temporeduzierung solle besser der vom Gemeinderat bereits mehrfach angeregte Verkehrskreisel an der Zufahrt zum Gewerbegebiet gebaut werden.

Die Träger öffentlicher Belange, wie das Polizeipräsidium, die Nachbargemeinden oder der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, erhoben nach dem Bericht von Koehler in ihren Stellungnahmen keine grundsätzlichen Einwände gegen den geplanten Lärmaktionsplan der Gemeinde. Bürgermeister Hagen Zuber bedauerte, dass in der Horrenberger Straße im Gegensatz zur B 45 und zum Hubweg keine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden könne. Die Verkehrsbelastung in der Horrenberger Straße reicht laut Koehler für Lärmschutzmaßnahmen nicht aus. Ebenso sei die Horrenberger Straße kein Unfallschwerpunkt. Erst wenn täglich mehr als 4000 Fahrzeuge gezählt würden, könnte diese Kreisstraße in den Fokus rücken. Über die Lärmbelastung durch die Bahnstrecke entscheidet das Eisenbahnbundesamt.

Gemeinderat William Dreher hält gegenüber der Geschwindigkeitsbegrenzung Lärmschutzfenster für die geeigneteren Mittel zum Gesundheitsschutz. Diese würden nach seinen eigenen Feststellungen zu einer enormen Lärmreduzierung führen. Die Mehrheit des Gemeinderats sah in der lebhaften Debatte das Tempolimit für den Gesundheitsschutz der Anwohner als erforderlich und auch vertretbar. Bei Tempo 30 falle es den Verkehrsteilnehmenden leichter, bei Rot an den Fußgängerüberwegen auf die Bremse und nicht aufs Gas zu treten, sah das Plenum als Nebeneffekt eine höhere Sicherheit für Fußgänger. Sorgen bereitete den Gemeinderäten in der Debatte die mögliche Beschleunigung auf 100 Kilometer pro Stunde am Ende der Tempo-30-Zone. Dann werde aufs Gas gedrückt und eine neue Lärmquelle entstehe. Die Gemeinde soll bei der Verkehrsbehörde nun einen Geschwindigkeitsrichter mit stufenweisen Erhöhungen der Höchstgeschwindigkeit vorschlagen.

Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme den Lärmaktionsplan. "Jetzt können wir bei der Verkehrsbehörde Maßnahmen beantragen, und die Schilder können angeschraubt werden", nannte Ingenieur Koehler die nächsten Schritte des Lärmaktionsplans. Der EU werde auch von den Maßnahmen in Zuzenhausen berichtet werden, und im Juli 2024 werde der Lärmaktionsplan wieder überprüft.