Von Anjoulih Pawelka

Zuzenhausen. "Es werden harte drei Wochen", sagt Bürgermeister Hagen Zuber, als er über die Sperrung der B45 berichtet. Ab kommenden Montag, 31. August, wird die Straße zeitweise komplett gesperrt. Lange habe er dafür gekämpft, dass es keine Vollsperrung gibt, aber schlussendlich habe das Regierungspräsidium Karlsruhe anders entschieden. "Begeistert ist niemand", sagt Zuber und betont aber, dass die Maßnahme erforderlich sei. Eine Teilsperrung für die kurze Zeit sei wohl zu umständlich.

Es liegt vor allem aber an der Beschaffenheit der Straße. "Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite sind die Arbeiten aus Arbeitsschutzgründen in diesem Abschnitt nur unter Vollsperrung der B 45 möglich", heißt es dazu aus dem Regierungspräsidium, das sich dabei auf die erste Baumaßnahme bezieht, die bis zum 9. September dauert. Hierbei werden 350 Meter zwischen dem Ortsausgang Zuzenhausen und der Zufahrt zum Gewerbegebiet saniert.

"Die Strecke hat im Erhaltungsprogramm des Landes Baden-Württemberg für Bundesstraßen eine sehr hohe Priorität", sagt Clara Reuß vom Regierungspräsidium. Immerhin steht die Maßnahme an Stelle 46 von 758. Der desolate Zustand der Fahrbahn und die Schäden im Bereich vom Ortsausgang Zuzenhausen bis zur Zufahrt zum Gewerbegebiet seien nicht zu übersehen. "Im weiteren Verlauf sind es vor allem Risse und Spurrillen, die für die schlechten Zustandsnoten und die hohe Priorität im Erhaltungsprogramm sorgen", erklärt sie. Beim Fahren auf der Strecke seien diese allerdings schlecht wahrzunehmen, sorgten aber durch in die Fahrbahn eindringendes Wasser für eine schnelle weitere Verschlechterung des Zustandes. "Jetzt kann mit noch relativ geringem finanziellen und zeitlichen Aufwand eine deutliche Verbesserung des Streckenabschnittes erzielt werden", sagt Reuß.

Nun ist die Straße für zehn Tage voll gesperrt. Das sei nicht nur für die Gewerbetreibenden, sondern auch für den kompletten Ort ein Nachteil. Aber: "Die Arbeit muss gemacht werden." Außerdem versichert Zuber, dass die Zufahrt zum Gewerbegebiet gewährleistet ist. Für ihn sei es jedoch die bestmöglichste Variante. Positiv sieht das Gemeindeoberhaupt die Tatsache, dass die Ernte mittlerweile schon eingefahren ist und so die Landwirte nicht allzu sehr in ihrer Arbeit behindert werden. Und auch, dass die Baustelle an der Brücke zwischen Dielheim und Rauenberg wieder geöffnet ist, findet Zuber gut. So können dort die Lkw entlang fahren auf dem Weg ins Zuzenhausener Gewerbegebiet. Dafür hat er sich eingesetzt, betont Zuber.

Ebenfalls wichtig war ihm, dass die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Eschelbronn während der Baumaßnahme auf der Bundesstraße für den Autoverkehr gesperrt ist. Lediglich Radfahrer, Fußgänger und der landwirtschaftliche Verkehr dürfen den Weg, der normalerweise für alle befahrbar ist, nutzen. Immerhin sind dort nicht nur der Kindergarten "Kinderreich", sondern auch die Häuselgrundschule sowie die Montessori-Schule und die TSG angesiedelt. Das gebe ein "Chaos, wenn da jeder durchfahren kann", sagt der Bürgermeister. Bei so einem Verkehrsaufkommen sei die Gefahr für die Kinder einfach zu groß. "Das ist mir zu gefährlich." Daher wird es während der Baumaßnahme dort auch verstärkt Kontrollen geben. Zuber glaubt auch, dass einige Autofahrer, die die Umgebung kennen, nicht die von Zuzenhausen kommende ausgeschilderte Umleitungsstrecke nutzen werden, sondern wie die Autofahrer, die von Meckesheim kommen, über Horrenberg fahren. Da die Straße dort ziemlich eng ist, hofft er, dass die Strecke nicht von Lkw genutzt wird.

Auch für die Firmen im Gewerbegebiet werden es schwierige Wochen. Vor allem die Vollsperrung könnte die Abläufe ganz schön verändern. Da ist zum Beispiel die Firma Becker. Für das Unternehmen mitten im Gewerbegebiet wird die Baustelle einige Beeinträchtigungen mit sich bringen, sagt Ellen Becker. Rund 20 Fahrzeuge des Garten- und Landschaftsbaubetriebs verlassen morgens das Firmengelände, um vor allem in Richtung Heidelberg zu den Baustellen aufzubrechen. Hinzu kommt auch noch der Lkw-Verkehr, der Materialien anliefert. All diese Fahrzeuge müssen nun nicht nur morgens, sondern auch zu Arbeitsende große Umwege fahren. Das hat zur Folge, dass die Arbeitsabläufe teilweise umgestellt werden müssen und die Mitarbeiter gegebenenfalls schon früher beginnen werden. Becker sieht die Maßnahme allerdings relativ gelassen. Es seien ja nur knapp zwei Wochen.

Bürgermeister Zuber sieht das ähnliche: "Augen zu und durch" ist seine Devise. Trotzdem sei er ziemlich froh, wenn alles vorbei ist.