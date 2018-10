Zuzenhausen. (bs) Genau genommen war es bereits die zweite Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Hagen Zuber. In der ersten war er als neuer Bürgermeister verpflichtet worden. Aber jetzt traf man sich im Bürgersaal erstmals zur "Tagesarbeit". Dabei funktionierte die Zusammenarbeit zwischen Vorsitzenden und Gremium reibungslos, sachlich und kon-zentriert, stellten die zahlreichen Zuhörer fest.

Was anfangs nicht funktionierte, war die Saaltechnik. Ingenieur Oliver Schneese wollte den Gemeinderat visuell in Zuzenhausens Unterwelt entführen und den Sanierungsbedarf im Kanalsystem darstellen. Nach einigen Startproblemen konnte Schneese dann doch beginnen. Mit unterschiedlicher Motivation der Beteiligten. Während Bürgermeister Zuber offen bekannte, die kostenintensiven Kanalarbeiten nicht so zu mögen, "aber man muss", konterte Ingenieur Schneese locker: "Ich mach’ Kanäle gerne." Wegen des kalkhaltigen Grundwassers wähnte man sich beim Blick in die Kanäle mit den Kalkverkrustungen und Stalaktiten beinahe in einer Tropfsteinhöhle. Und es zeigte sich: Der Abwasserkanal in der Gartenstraße hat erhebliche Schäden. In Höhe der Einfahrt in das Gewerbegebiet Rohrbusch muss der in einem Teilstück gebrochene Abwasserkanal unter der B 45 saniert werden. Hier hofft die Gemeinde auf eine Kostenbeteiligung der Straßenverwaltung. Die hydraulische Kanalnetzberechnung hat einen Engpass im Abwasserkanal in der Von-Venningen-Straße ergeben, der auch bereits zu einem Rückstau geführt hat. Der Kanal soll in diesem Teilstück vergrößert werden. Dazu hat noch die Wasserleitung in Höhe des Brunnens Wehrloch genau unter der B 45 ein Leck. Die defekte Leitung soll aus dem Kanalschacht gezogen und durch eine neue ersetzt werden. Der Gemeinderat stimmte den geplanten Maßnahmen einstimmig zu. Die Arbeiten werden jetzt ausgeschrieben.

Das Landessanierungsprogramm ist für Zuzenhausens Rechgasse ein Segen. Die idyllisch zu Füßen der Burgruine gelegene Gasse ist eine der ältesten Wohnstraßen und führt direkt in Feld und Flur. Mit Mitteln aus dem Sanierungsprogramm wurden in diesem Jahr Kanal und Straße erneuert. Außerdem kaufte die Gemeinde ältere, nicht mehr bewohnte Gebäude. Der Gemeinderat erteilte nach dem Ergebnis der Ausschreibung nun der Firma Orth aus Eppelheim den Auftrag zum Abriss der Gebäude Rechgasse 24, 26 und 27.

Von den Abbruchkosten von 82.000 Euro trägt die Gemeinde 32.800 Euro. Mit dem Abbruch der Wohngebäude im November wird auch ein Engpass in der Rechgasse beseitigt. Noch in diesem Jahr soll dieser Bereich einen Pflasterbelag bekommen. Die ersten Bauherren werden in der Rechgasse bereits aktiv. Der Gemeinderat war mit dem Umbau der auf dem Grundstück Rechgasse 19 stehenden Scheune in ein Wohnhaus mit Garage einverstanden.

Die Raumakustik im Clubraum der Häuselgrundhalle soll verbessert werden. Der Gemeinderat erteilte der Firma Jahn in Asbach den Auftrag für die Akustikdecke und Malerarbeiten für 7000 Euro. Die Elektroarbeiten wurden an die Firma Gembe aus Meckesheim für 4700 Euro vergeben. Die Aufträge lagen damit knapp 8300 Euro unter der Kalkulation.

Die Feuerwehr soll Digitalfunkgeräte erhalten. Seit 2008 wartet die Löschtruppe auf die Einführung des Digitalfunks. Jedes Jahr waren Haushaltsmittel bereit gestellt. Inzwischen wurde die Kreis-Leitstelle für den Digitalfunk ertüchtigt, und innerhalb von drei Jahren sollen alle Wehren umgestellt werden. Die örtliche Feuerwehr erwartet in diesem Jahr das neue Fahrzeug HLF10 und einen Mannschaftstransportwagen. Da sollte der Digitalfunk gleich eingebaut werden, doch im Haushalt stehen keine Mittel bereit. Der Gemeinderat stimmte außerplanmäßigen Ausgaben von 15.000 Euro zur Beschaffung von Digitalfunkgeräten zu. Die Maßnahme wird mit 3000 Euro bezuschusst.

Der neue Bürgermeister Hagen Zuber soll auch Ehen schließen können. Der Gemeinderat bestellte Zuber einstimmig zum Eheschließungsstandesbeamten. Zuber zeigte Tatendrang: "Ab sofort können Termine angenommen werden."