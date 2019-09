Zuzenhausen. (pol/rl) In der Nacht zum Freitag wurden mehrere Reifen von geparkten Autos und Fahrrädern plattgestochen. Laut Polizeibericht war der Täter gegen Mitternacht zunächst im "Häuselgrundweg" unterwegs. Mit einem spitzen Gegenstand stach er je einen Reifen an verschiedenen Autos platt, die in den Hofeinfahrten geparkt waren.

Außerdem soll er auf einem nahegelegenen Privatgrundstück "Am Mannsgraben" ebenfalls in die Reifen von zwei geparkten Autos gestochen haben. Dann ging er in eine angrenzende Garage und zerstach dort den Reifen eines BMW sowie alle Reifen der dort abgestellten drei Fahrräder.

Als ein Bewohner den Mann um 0 Uhr bemerkte und noch ansprach, soll der Mann auf ein anthrazitfarbenes Damen-Trekkingrad gestiegen und davongefahren sein. Das Rad hatte er aus der Garage geklaut. Auf dem Rad ist ein "Union Jack" oberhalb des Fahrradrahmens angebracht.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 07261/6900 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sinsheim zu melden.