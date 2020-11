Zuzenhausen. (bs) Noch trennt ein Bauzaun Kinder, Jugendliche und Senioren vom Kletterfelsen, den Fitnessgeräten oder dem Basketballfeld. Die Mehrgenerationen-Freizeitanlage im Sportzentrum Häuselgrund ist fast fertig. Nur die Linien zur Abgrenzung der Spielfelder fehlen noch. Aber schon jetzt ist bei einem Blick über die Freizeitanlage zu erkennen, was den Zuzenhäusern für Sport und Spiel geboten werden soll.

Ursprünglich gab es auf dem Areal drei Kugelstoßanlagen, zwei Weitsprungbahnen, ein Basketballfeld und eine Laufbahn. Im Tartanbelag der Sprintstrecke, der Weitsprunganlage und des Basketballfeldes waren Löcher und Risse aufgetreten. Außerdem spross auf der Laufbahn Moos und in der Kugelstoßanlage Gras. Der Gemeinderat war sich schnell einig: Die nur saisonal genutzte Leichtathletikanlage sollte nicht einfach saniert werden, sondern als ganzjähriges Freizeitangebot für alle Generationen dienen.

Also sammelte Diplom Ingenieurin Ines Breiding vom Planungsbüro "IFK" aus Mosbach Ideen und entwickelte die Mehrgenerationen-Freizeitanlage. Derweil "organisierte" Bürgermeister Hagen Zuber die Finanzierung. Denn nach Aufnahme aller Wünsche in die Planung, waren Kosten von rund 278.000 Euro gelistet. Dank der Europäischen Union trotzdem umsetzbar. Eine maximale Leader-Förderung von 171.300 Euro ließ aus den Wünschen Wirklichkeit werden. Und auch die Ausschreibungen waren erfolgreich. Die Firmen verlangten mit rund 276.000 Euro sogar ein bisschen weniger Geld für ihre Leistungen als geplant.

Jetzt wartet der Kletterfelsen auf die Erstbesteigung, die Slackline auf den ersten Balancelauf und die noch verpackten Fitnessgeräte auf die Aktiven aus der Übungsgruppe "Bauch-Beine-Po". Sitzbänke laden zum Verweilen oder der Beaufsichtigung der Kleinsten im großen Sandkasten mit Rutschbahn ein. In einem umzäunten Spielfeld kann nach Herzenslust Handball, Fußball und Basketball gespielt werden, ohne die Aktiven auf den Nachbaranlagen zu stören.

"So funktioniert Bewegung", verspricht die Anleitung an der "Calisthenics"-Anlage. Klimmzug, Knie- sowie Beinheben und Hangeln am Klettergerüst sind derzeit besonders beliebt und sogar vom Deutschen Sportbund empfohlen. Anstatt Fitnesstraining an der Kletterwand in der Turnhalle, können sich Interessierte beim Sport nun an der frischen Luft aufhalten.

Mittlerweile wurde auch der Tartanbelag der Laufbahn und in der Weitsprunganlage für die Leichtathleten erneuert. Auf den neu angelegten Freiflächen sprießt der Rasen in der Herbstsonne. Und wenn die Linien der Laufbahnen und der Spielfelder gezogen sind, kann auch der Bauzaun entfernt werden. Bürgermeister Zuber hat keinen Zweifel: "Ein tolles Projekt."