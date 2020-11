Zuzenhausen. (bs) Eigentlich sollte der Storch auf dem neu errichteten Storchennest neben den Seen des Angelsportvereins einziehen. Als die Mitglieder des ASV im Juni das achteckige Storchennest aufstellten, hatte die Brutsaison allerdings schon längst begonnen. Aber im Frühjahr des kommenden Jahres, so die Hoffnung der Zuzenhäuser Angler, soll der Storch samt Gattin seinen Nachwuchs im dem Nest mit dem Ausblick bis in das Trainingszentrum des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim aufziehen.

Doch jetzt ist ein ganz anderes Vogelpärchen in das Storchennest eingezogen: Zwei Nilgänse haben es sich in dem stabilen und geräumigen Nest gemütlich gemacht. Ausgerechnet die frechen und häufig aggressiven Nilgänse haben das Luxusquartier im idyllischen Kraichgautal für sich entdeckt. Das könnte im Frühjahr durchaus Spektakel geben, wenn die Störche kommen. Denn die Nilgänse sind bei der Nahrungskonkurrenz und der Verteidigung des Nestes deutlich robuster als zum Beispiel Enten.