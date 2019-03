Zuzenhausen. (bs) Der erste Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Gegenüber des von der Verwaltung eingebrachten Entwurfs gab es bei der Verabschiedung nur leichte Korrekturen, die Kämmerer Dieter Neuberger dem Gemeinderat vorstellte. Die Sanierung des Schlettichweges wurde in das Jahr 2020 verschoben. Der Wirtschaftsweg beim Wingertshäusel soll 2019 saniert werden.

Aus dem Etat 2018 können keine Haushaltsreste übertragen werden. Bei der Sanierung der Rech- und Brunnengasse werden die Schlussrechnungen für Kanalisation (120.000 Euro), Wasserleitung (64.000 Euro) und Straßenbau (456.000 Euro) erwartet. Für den Straßenbau ist ein Zuschuss von 273.600 Euro eingeplant. Für den Umbau des gemeindeeigenen Gebäudes Gartenstraße 14 werden noch 54.000 Euro im Etat bereitgestellt. Ohne Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2018 müssen für das neue Feuerwehrfahrzeug Anschaffungskosten von 220.000 Euro anstatt 120.000 Euro eingeplant werden.

Aus dem Verkauf von Grundstücken in der Rechgasse will die Gemeinde 120.000 Euro erzielen. Die Sanierung der defekten Wasserleitung beim Wehrlochbrunnen/B 45 (70.000 Euro) kann als Investitionsmaßnahme bewertet werden. Der Gemeinderat gab seine gewohnte Vorsicht in allen Finanzfragen auf und hob bei der Gewerbesteuer den Haushaltsansatz von 1,6 auf 1,8 Millionen Euro an. Kämmerer Dieter Neuberger, seit Jahren von positiven Haushaltszahlen und Überschüssen verwöhnt, konnte das durch das neue Haushaltsrecht bedingte negative Gesamtergebnis von minus 178.200 auf minus 44.600 Euro ermäßigen.

Das Haushaltjahr 2019 ist nach den hohen Einnahmen in den Vorjahren nun durch Umlagen auf Rekordniveau bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen belastet. Im Haushaltsjahr sind dennoch keine Erhöhungen der Hebesätze und Steuern und auch keine Kredite der seit dem Jahr 2014 schuldenfreien Gemeinde eingeplant. Der Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnishaushalt mit Erträgen von rund 6,15 Millionen bei Aufwendungen von etwa 6,2 Millionen Euro und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 556.000 Euro bei einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von rund zwei Millionen Euro beschlossen.

Im Haushaltsplan ist deshalb ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 1,5 Millionen Euro errechnet. Nach der Haushaltssystematik darf Zuzenhausen in den Folgejahren wieder mit höheren Zuweisungen bei geringeren Umlagen rechnen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2020 bis 2022 ein Finanzierungsmittelüberschuss prognostiziert. Der Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet "Zehn Morgen" wird im Jahr 2020 das Ergebnis deutlich verbessern. Dafür sorgen die anstehenden Kanalsanierungsarbeiten nach der Untersuchung des Kanalnetzes aufgrund der fehlenden Kostenschätzung für einige Unsicherheiten.