Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Die Entscheidung war eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres gefallen, jetzt ist sie offiziell: Die Gemeinde hat sich mit den veranstaltenden Vereinen dazu entschlossen, das zweijährig stattfindende Fest am Fluss abzusagen. In einem normalen Jahr hätte es an einem Wochenende im Juni oder Juli im Ortskern stattgefunden. Tilman Werner, Vorsitzender des "Traditionsvereins Dachsenfranz" und Junior-Geschäftsführer der gleichnamigen, ortsansässigen Brauerei, nennt den Grund: "zu risikoreich" in Zeiten der Corona-Pandemie. Neben Werners Verein und Brauerei sind auch der Kerweverein "Zuzehaiser Briggehossler" um Vorstand Thomas Schatz und der FC Zuzenhausen mit Holger Obländer von der Absage betroffen. Die drei kümmern sich als Vereinsvertreter gemeinsam mit der Gemeinde um die Organisation des Festes.

Das Fest am Fluss ist aus dem Dachsenfranz-Fest entstanden, das zunächst in den Räumlichkeiten der Brauerei gefeiert wurde. Als aber immer mehr Gäste kamen, hatte man sich dafür entschieden, das Fest in den Ort zu verlegen – 2015 fand dann die erste Auflage des Fest am Fluss statt, bei der man die Uferpromenade der Elsenz einbezog. Obländer betont, dass Zuzenhausen eine der wenigen Gemeinden in der Region ist, in der der Fluss so nutzbar beziehungsweise zugänglich ist, spricht von einer "Promenade". Dort wurden dann auch ziemlich "gigantische" Dachsenfranz-Feste veranstaltet, mit Theater, Gauklern, Deko und sogar Feuerwerk – bis die Kosten im wahrsten Sinne des Wortes "explodierten", wie Obländer erzählt. "Die Leute haben es am Ende nicht mehr zu schätzen gewusst", ergänzt Schatz. Somit entschied man sich, eine abgespeckter Variante anzubieten, die außerdem nur alle zwei Jahre stattfindet. Das Fest am Fluss sei gut angenommen worden und sei mit weniger Aufwand zu organisieren.

"Für die Vereine ist so ein Fest notwendig", sagt Obländer. Zwar kommt "sein" FC Zuzenhausen mit über 800 Mitgliedern und mehreren Sportabteilungen noch relativ glimpflich durch die Pandemie, was auch an den Sponsoren liegt. Aber das Vereinsleben selbst liege brach. Online-Trainingsübungen funktionierten erst mit den über 15-Jährigen richtig, viele Mitglieder seien über das Jahr auch einfach "bequem geworden", weil sie nicht mehr zum Training dürfen.

"Wir müssen das wieder in Gang bringen", sagt auch Schatz, für dessen Kerweverein die Lage schlechter ist als für den FC. "Keine Feste, keine Einnahmen", fasst er zusammen. Schon zwei Mal konnte aufgrund von Corona jetzt keine Kerwe stattfinden, und auch die Vermietung des Clubhauses fällt weg, die normalerweise etwas Geld in die Vereinskasse spült. Obländer fügt hinzu: "Man macht ja die Feste, um Geld zu verdienen." Für den Kerweverein ist das Fest am Fluss außerdem "ein großer Einnahmeblock". Schatz berichtet von Zeiten, in denen man 396 Kästen Bier verkauft hat. "Man hat gut und leicht Geld verdient", erzählt er. Insgesamt, schätzt Schatz, brechen dem Kerweverein wegen Corona 80 bis 90 Prozent der Einnahmen weg. Für den FC ist das Fest zwar "einer der kleineren Töpfe"; "Wir brauchen das Geld aber genauso", fasst Obländer zusammen. Und Werners Brauerei "fehlt das Fest auch", insgesamt machen die Feste in der Region rund 20 Prozent des Umsatzes aus, sagt er.

Aber selbstverständlich fehlt die Veranstaltung auch der Bevölkerung. "Wenn Veranstaltungen sind, sind die gut besucht", sagt Werner. Viele Leute aus dem Ort sehe man nur auf den Festen, aus den Nachbargemeinden kämen viele Gäste, "mindestens die Hälfte" komme aus Meckesheim oder Hoffenheim. Und alle betonen, wie gerne die Zuzenhäuser feiern.

Was alle drei Vereinsvertreter immer wieder betonen, ist der große Zusammenhalt im Ort. "Wir sind eine Dorfgemeinschaft", sagt Obländer. Man helfe einander, übernehme bei anderen Vereinsfesten den Ausschank, oder der Musikverein spiele auf anderen Veranstaltungen. Viele Leute sind in mehreren Vereinen aktiv, es sei alles miteinander "verzahnt". Das bestätigt auch Bürgermeister Hagen Zuber: "Das Miteinander ist da", sagt er über die Gemeinde. Das größte Vermögen Zuzenhausens sei das ehrenamtliche Engagement aller Vereine. Wenn es in diesem Jahr noch möglich sein sollte, ein kleines Fest in Zuzenhausen auf die Beine zu stellen, könne man das dadurch schnell bewerkstelligen. Ansonsten werde man gemeinsam mit den Vereinen ein Fest am Fluss für 2021 planen.

Das bestätigen auch die drei Vereinsvertreter. Einig sind sie sich darin, dass das nächste Fest "mit Pauken und Trompeten" gefeiert werden soll. Also lieber warten, "dann aber richtig", findet Werner. Obländer pflichtet ihm bei: "Dann fliegt die Kuh." Schatz schlägt allerdings vor, das nächste Fest "mit alkoholfreiem Bier" zu starten – dass die Gäste nicht sofort zu betrunken sind, fügt er lachend hinzu. Werner aber ergänzt: Seine Brauerei führe zwar auch Bier mit null Prozent Alkohol, "aber das gibt’s auf Festen in Zuzenhausen nicht".