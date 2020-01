Zuzenhausen. (bs) Der Tipp kam aus London. Die Metropole an der Themse setzte schon immer Trends in der seriösen Herrenmode. Ein Kunsthistoriker war hier überraschend fündig geworden. Nicht etwa in einem der namhaften Herrenkonfektionsgeschäfte, sondern in einem Katalog. Dort ist er gelistet: der Pantoffel "Zuzenhausen". Flugs informierte er seine Kommilitonin, die sich in Düsseldorf gerade auf ihre Abschlussarbeit vorbereitet. Die Studentin staunte über die Botschaft aus London nicht schlecht, auch wenn in Sachen Mode in Düsseldorf nichts und niemand erschüttern kann. Mit dem Bild aus London recherchierte sie im Internet und wurde auch im Online-Versandhandel fündig. Die Verwirrung war komplett, als sie die Mail in ihre Heimatgemeinde Zuzenhausen weiterleitete.

"Zuzenhausen ist einmalig", sind die Einwohner der Elsenztalgemeinde überzeugt. Nun ist diese Einschätzung zugegebenermaßen subjektiv. Aber dass es eine Gemeinde mit dem Namen "Zuzenhausen" nur einmal auf diesem Planeten Erde gibt, ist nun einmal Fakt. So staunten die Zuzenhäuser gewaltig, als sie das übermittelte Katalogbild und das Angebot des Schuhversandhandels im Internet in Augenschein nahmen: "Pantoffel Zuzenhausen mit wärmender Schurwolle".

So oft sie in die Suchmaschine Google "Pantoffel Zuzenhausen" eingaben, erschien prompt auf dem Monitor: Ein schwarzer Herrenpantoffel mit Futter und Decksohle in 100 Prozent Schurwolle, gummierter und abriebfester Laufsohle in der "Bequemweite H". Mit dem flauschig gefütterten Pantoffel Zuzenhausen bekommt der Träger erkennbar selbst im härtesten Winter keine kalten Füße.

Ein Gemeinderat analysierte nüchtern: Unser "Pantoffel Zuzenhausen" steht in einer Reihe mit dem Modell "Milwaukee", immerhin Zentrum des US-Bundesstaats Wisconsin, dem Modell "San Jose", dem Sitz von Weltfirmen im Silicon Valley oder dem Pantoffel "Düsseldorf", benannt nach der Landeshauptstadt und Modemetropole am Rhein. In einer solchen Liga hatten sich die Zuzenhäuser bei allem Selbstbewusstsein noch gar nicht gesehen. Da kam dann schon ein wenig Stolz in den Zuzenhäuser Reihen auf. Nach weitaus größeren Nachbargemeinden sind nicht einmal Flip-Flops benannt.

Bürgermeister Hagen Zuber mäkelte im Chat zwar am konservativen Design des Pantoffels und hätte einen eleganten Herrenschuh sicher passender gefunden. Aber die Bewertungen des Pantoffels seien top, hatte der Schultes mit sicherem Verbraucherblick herausgefunden. Mit durchschnittlich 4,9 von 5 Punkten hatten 31 Kunden den Pantoffel bewertet.

Eva aus Dauchingen widerspricht dem Bürgermeister: "Sieht edel aus für einen Hausschuh." Schecky aus Fürstenfeldbruck berichtet: "Der Träger fühlt sich pudelwohl in dem Pantoffel." Und ein Organizer aus Rangsdorf spricht dem Pantoffel Zuzenhausen gar Heilwirkung zu, nachdem Fuß- und Hüftgelenksbeschwerden in dem Pantoffel abklangen. Kein Wunder, der Pantoffel trägt das Herkunftszeichen "Made in Germany".

Doch wie kam der Herrenpantoffel zu seiner Modellbezeichnung "Zuzenhausen"? Ist doch klar, klang es im Chat. "Der Wohlfühlpantoffel wurde nach der Wohlfühlgemeinde Zuzenhausen benannt." Zuzenhausen sei als Geschäftssitz der TSG Hoffenheim als Dorf der Bundesliga bundesweit, wenn nicht gar europaweit bekannt, gaben andere zu bedenken. Da habe der Handel die Popularität des Dorfes für seinen Pantoffel nutzen wollen. Und dann wurde in Zuzenhausen ein Hollywood-Film gedreht. Das ist zwar auch schon 70 Jahre her, aber wer hat in der Region schon solchen Glamour mit Stars wie Cary Grant aufzuweisen?

Andere vermuteten den Dachsenfranz, der in Zuzenhausen zu einem Markenzeichen gemacht wurde. Der Dachsenfranz verkörpere Naturverbundenheit wie die Schurwolleinlage. Ganz falsche Spur ist sich ein Chatteilnehmer sicher: Die Quelle der Namensgebung liegt nach seiner Überzeugung im Gasthaus "Zum Ochsen". In dieser urigen Stätte der Gemütlichkeit genieße der Herrenpantoffel oder der "Schlappen", wie man im Zuzenhäuser Dialekt auch sagt, schon immer besondere Wertschätzung.